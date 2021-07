La fiecare 30 de secunde, în lume, o persoană își pierde viața din cauza hepatitei. Câte persoane se îmbolnăvesc anual în România

Statisticile mai arată că 9 din 10 persoane care suferă de infecția cu virusul hepatitic nu știu că o au, iar la fiecare 30 de secunde o persoană își pierde viața din cauza hepatitei. De aceea, TESTAREA este soluția în eliminarea hepatitelor virale.La nivel mondial, virusurile hepatitei B şi C au afectat 354 milioane de persoane, provocând 1,1 milioane de decese anual.Șase clădiri emblematice din țară au fost iluminate arhitectural, ieri, 28 iulie, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitelor. Spitalul Universitar de Urgență București, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași, Universitatea Ovidius din Constanța, Consiliului Județean Constanța și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova au fost iluminate în albastru.Există cinci tulpini principale ale virusului hepatitei - A, B, C, D şi E. Împreună, hepatitele B şi C sunt cele mai frecvente, acestea ducând la 1,1 milioane de decese şi 3 milioane de noi infecţii anual, indică site-ul https://www.who.int/ . Pe fondul pandemiei de COVID-19, hepatita virală continuă să ia mii de vieţi în fiecare zi.Un număr de 9.400.000 persoane primesc tratament pentru infecţie cronică cu virusul hepatitei C. De asemenea, 10 la sută dintre cei cu infecţie cronică cu virusul hepatitei B sunt diagnosticaţi, iar 22 la sută dintre aceştia primesc tratament. Totodată, 42 la sută dintre copii, la nivel global, au acces la naştere la doza de vaccin împotriva hepatitei B, conform Agerpres.În 2016, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a stabilit următoarele obiective de eliminare a hepatitelor până în 2030: 90% reducerea incidenţei, 90% persoane diagnosticate dintre cele care au HVC, 80% din populaţia eligibilă cu HVC tratată, 65% reducerea deceselor provocate de afecţiuni hepatice ale ficatului. România este printre ţările care s-au angajat în atingerea acestor deziderate, se menţiona într-un comunicat de presă din 23 iulie 2020 al Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO).Testarea şi accesul la tratament în cazul hepatitelor virale au fost puternic afectate de pandemia COVID-19, se arată într-un comunicat de presă al APAH-RO din 3 martie 2021. "Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) atrage atenţia asupra diminuării mijloacelor de gestionare a afecţiunilor hepatice în România şi avertizează cu privire la necesitatea de a spori informarea şi screeningul pentru hepatitele virale pentru a preveni creşterea numărului de pacienţi cu hepatită în următorii ani", se arată în comunicat. APAH-RO a organizat online, la 3 martie 2021, evenimentul de presă "HelpC - Drumul spre eliminare încotro? Efectele pandemiei COVID-19 şi situaţia actuală", la care au participat autorităţi publice şi medici specialişti.Un studiu internațional condus de cercetători din Hong Kong a relevat ca Simeprevir, un medicament utilizat impotriva virusului hepatitei C , poate suprima în mod considerabil replicarea SARS-CoV-2, virusul care cauzeaza COVID-19.