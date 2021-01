Hidroelectrica, sfaturi pentru consumatori. Documentatia poate fi trimisa si online

"Volumul mare al cererilor clientilor de migrare a contractelor catre Hidroelectrica fac ca numarul de call-center pus la dispozitie de companie sa fie suprasolicitat in aceste zile. Clientii au insa la dispozitie si informatiile detaliate publicate pe site, astfel incat sa poata depune documentatiile necesare on-line. Schimbarea de contract se va opera conform prevederilor legale, in termen de 21 de zile de la notificarea actualului furnizor cu privire la intentia clientului de a migra catre noul furnizor", a precizat Buciu.Compania a postat si pe site o informare pentru clienti, precizand ca documentatia necesara poate fi trimisa online, la adresa contractare@hidroelectrica.ro, urmand ca in cel mai scurt timp sa fie contactati de un reprezentant al societatii.Este vorba despre cererea de incheierea a contractului de furnizare si contractul-cadru, care trebuie descarcate de pe site, precum si o copie a actului de identitate, copie a actului de proprietate sau alt document privind dreptul de folosinta al spatiului si o copie a ultimei facturi."Pentru a usura procesul de schimbare a furnizorului si pentru a scurta timpii necesari contractarii, rugam clientii sa se asigure ca actele transmise sunt corecte si complete. Volumul mare de cereri de schimbare a furnizorului fac ca in aceasta perioada numarul de Call Center Hidroelectrica (021 9834) sa fie suprasolicitat, cu impact asupra timpilor de asteptare pentru preluare a apelurilor. Ne cerem scuze pentru acest disconfort si va asiguram ca solicitarile trimise pe mail conform indicatiilor anterioare vor fi procesate", se precizeaza in informarea de pe site-ul companiei.Aceasta dupa ce, anterior, tot miercuri, redactorul AGERPRES a sunat la call-center-ul Hidroelectrica, in calitate de consumator casnic si, dupa o asteptare de 50 de minute, a intrebat operatorul despre pasii pe care trebuie sa ii faca un consumator ca sa devina client al companiei."Trimiteti un e-mail cu documentele, primiti contractul, il semnati si il returnati semnat", a spus initial operatorul.Intrebat care sunt documentele necesare, el a raspuns: "Act de identitate, act de spatiu, ultima factura, plus formularele de pe site. Contractul poate fi incheiat doar online".De asemenea, intrebat cat dureaza procesul de schimbare, operatorul a transmis: "Aproximativ doua luni. Contractul vi-l trimitem in 3-4 saptamani". "Exista o perioada de preaviz si, in plus, sunt foarte multi clienti care asteapta la coada", a argumentat el.Contactati de AGERPRES, reprezentantii ANRE au aratat ca, potrivit legii, schimbarea furnizorului trebuie facuta in maximum 21 de zile de la trimiterea contractului semnat. Totodata, au precizat ca, daca un apel in asteptare dureaza mai mult de trei minute, clientul poate cere compensatii banesti de la respectiva companie.La randul lor, cand li s-au cerut raspunsuri oficiale despre aceasta situatie, reprezentantii biroului de presa al Hidroelectrica au precizat pentru AGERPRES: "Call-center-ul nostru este un serviciu externalizat. Vom lua masuri pentru ca operatorii sa fie mai bine instruiti si, de asemenea, vom suplimenta informatiile de pe site, astfel incat consumatorii interesati sa nu mai fie nevoiti sa sune la call-center pentru a afla detalii".Potrivit Ordinului ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale de catre clientul final, la articolul 5 se arata ca "in procesul de schimbare a furnizorului de catre un client final sunt implicati: clientul final, FA (furnizorul actual - n.r.), FN (furnizorul nou - n.r.), OR (operatorul de retea - n.r.) si PRE (partea responsabila cu echilibrarea - n.r.), dupa caz, care au obligatia de a actiona astfel incat schimbarea efectiva a furnizorului sa se produca in termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data notificarii de catre clientul final, cu respectarea conditiilor contractuale".Piata de energie electrica a fost complet liberalizata la 1 ianuarie 2021.Incepand cu aceasta data, consumatorii care erau pana acum in regim reglementat vor plati preturi mai mari cu 13-26%, daca pastreaza actualul contract.Autoritatile si specialistii recomanda consumatorilor casnici sa incheie contracte pe piata concurentiala, fie cu actualul furnizor, fie cu un altul, licentiat de ANRE.Citeste si: VIDEO Citu: Suntem pregatiti pentru a doua etapa de vaccinare. Tinta este de a avea 1.000 de centre de vaccinare si sunt sigur ca va fi atinsa