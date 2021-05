De ce se moare pe capete in Romania: hipertensiunea arteriala, responsabila de 62% din decesele cauzate de bolile de inima

Pacientii renunta la tratament

Potrivit unei cercetari de opinie din 2021, romanii inteleg tot mai mult severitatea afectiunii (8,4 pe o scara de la 1 la 10) si importanta masurarii tensiunii arteriale (o treime din respondenti spun ca si-au masurat-o in saptamana anterioara).Dar un procent important (41% sub 35 de ani si 29% peste 56 de ani) crede ca odata tensiunea revenita la normal pacientul poate renunta la tratament. Mai putin de 80% dintre toti respondentii cred ca tensiunea arteriala trebuie tinuta constant sub control cu ajutorul tratamentului medicamentos."Ingrijorator este faptul ca mai putini pacienti romani cu HTA decat acum doi ani (74%), dar mai multi decat anul trecut (58%), si anume 63% urmeaza corect tratamentul prescris de medic. Adaugam la aceasta realitate si faptul ca 2 din 10 romani nu stiu ca sunt hipertensivi si iata un procent impresionant de oameni care nu se trateaza corespunzator, nu isi mentin valorile tensionale in limitele corecte si se expun, in consecinta, riscului unui deces ce ar fi putut fi prevenit", se arata intr-un comunicat de presa.Statisticile arata ca in Romania controlul valorilor tensionale este sub optim, de numai 33%, acest aspect capatand importanta nu numai in contextul dezvoltarii unor afectiuni severe dar acum si sub spectrul recentei amenintari a virusului Sars-CoV 2.