Proiectul care interzice cumularea pensiei cu salariul de la stat, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. Optiunea oferita pensionarilor care vor sa lucreze in sistemul public

"Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari ai sistemului pensiilor militare de stat sa poata exercita optiunea pentru reincadrarea in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu conditia suspendarii platii pensiei.Reincadrarea pensionarilor se poate realiza pana la implinirea varstei de 70 de ani. Avand in vedere constrangerile bugetare si reducerea costurilor suportate din bugetul de stat in privinta cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislatiei aplicabile in cazul cumulului pensiei cu salariul si o alternativa prin care un angajat din sistemul public poate exercita optiunea intre pensie si veniturile salariale aferente raportului de munca. De aceea, in sistemul public, posibilitatea continuarii activitatii este insotita de suspendarea platii pensiei", se arata in expunerea de motive a proiectului de act normativ.Pe agenda Executivului se afla si un proiect de lege privind cooperarea judiciara dintre Romania si Curtea Penala Internationala."Legea de ratificare a Statutului de la Roma creeaza doar un cadru general pentru cooperarea cu Curtea Penala Internationala, definind autoritatea centrala si stabilind regimul lingvistic aplicabil. In perspectiva in care, in cursul unei anchete, Curtea are nevoie de cooperarea autoritatilor romane, este necesara crearea cadrului legislativ pentru primirea si solutionarea unor astfel de cereri.Proiectul de act normativ preia principalele forme de cooperare prevazute de Statut, instituind procedura aplicabila pentru solutionarea cererilor de cooperare judiciare prevazute de acesta, precum si pentru orice alta forma de asistenta permisa de legea romana, menita a facilita ancheta si urmarirea penala a infractiunilor de competenta Curtii.A fost mentinuta solutia legislativa adoptata in legea de ratificare a Statutului de la Roma, prin desemnarea Ministerului Justitiei ca autoritate centrala, elementul de noutate constand in reglementarea detaliata a atributiilor acestuia. Ministerul Justitiei, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, actioneaza pentru aducerea la indeplinire a obligatiei generale a statului roman de cooperare cu Curtea", se precizeaza in expunerea de motive de la proiect.Guvernul urmeaza sa aprobe si un proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni.Printr-un alt proiect de hotarare, Executivul va decide cu privire la declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilitatilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila", judetele Braila si Tulcea."Pentru prezentul act normativ este necesara suma de 40.000 lei (39.720,50 lei), pentru un numar de 20 de imobile, in suprafata totala de 14.589 mp teren", conform notei de fundamentare a proiectului de HG.In sedinta de Guvern urmeaza sa fie adoptat si un proiect de hotarare care prevede aprobarea Acordului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania, reprezentat prin Statul Major al Apararii, si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA, privind statutul ofiterilor de legatura, semnat la Tampa, la 5 februarie 2021 si la Bucuresti , la 11 martie 2021.Nu in ultimul rand, Executivul ar urma sa aprobe si o serie de proiecte de hotarari privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti.