Hotararea de Guvern care prevede noile restrictii de circulatie si reguli pentru agentii economici, publicata in Monitorul Oficial

In Monitorul Oficial nr. 308 a fost publicata Hotararea pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Hotararea de Guvern prevede reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile in care incidenta in ultimele 14 zile este peste 4 la mia de locuitori si mai mica de 7,5 la mie, pentru zilele de vineri, sambata si duminica.De asemenea, unde incidenta este peste 7,5 la mie, este redus intervalul de circulatie pana la ora 20.00 pe toata durata saptamanii. Magazinele vor fi inchise la ora 18.00 in localitatile unde rata de infectare este peste 4 la mie si sub 7,5 la mie, pentru zilele de vineri, sambata si duminica, iar unde este de peste 7,5 la mie masura este aplicata pe toata durata saptamanii.Activitatea in salile de sport si fitness este suspendata in localitatile unde incidenta este de peste 4 la mie, iar masura inceteaza atunci cand rata de infectare scade sub 3,5 la mie. De Pastele catolic si ortodox este permisa circulatia in intervalul orar 20.00 - 02.00, iar pentru sarbatoarea Pesah, pe 27 si 28 martie, persoanele se pot deplasa in intervalul orar 18.00 - 22.00.