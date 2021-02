Un hotel din Mamaia a fost obligat de instanta sa restituie unui client banii pe sejur. Ce suma va primi turistul nemultumit

Ce spun reprezentantii hotelului Victoria

Potrivit Adevarul, barbatul a cumparat in 2019 un pachet de servicii , constand intr-un apartament in regim all inclusive, perioada 1-5 iulie 2019, la hotelul Victoria din Mamaia, valoarea pachetului fiind de 3.888 lei.Omul spune ca a inchiriat un apartament deoarece are doi copii minori (de 3 ani si 1 an si jumatate), fiecare putand fi cazat separat intr-o camera, iar din discutiile purtate la momentul respectiv cu reprezentantii hotelului si din informatiile furnizate pe site-ul unitatii de cazare, reiesea in mod clar ca hotelul are camerele renovate si ca totul era in stare impecabila.Ajunsa pe litoral, familia bucuresteanului a constatat ca intre camerele din apartament nu erau usi, ca in baie "mirosea insuportabil de la canalizare" si ca, desi hotelul anunta ca se fac activitati pentru copii, jucariile lipseau cu desavarsire.Reprezentatii hotelului Victoria au aratat ca o parte din aceste nemultumiri le-au fost aduse la cunostinta cu o zi inainte de terminarea sejurului "pana la acel moment neexistand nicio reactie negativa in raport de conditiile de cazare oferite".Hotelul i-ar fi propus turistului sa-l mute in alta camera, dar acesta a refuzat aratand ca a doua zi pleaca si a cerut restituirea pretului achitat. Judecatorii au decis ca hotelul trebuie sa restituie suma de 3.888 de lei catre reclamant.