Actrita cunoscuta din Bucuresti, furata de 60.000 de euro in vila din Voluntari. Ce-au gasit politistii in locuintele hotilor

Patru barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani, banuiti ca au intrat prin efractie in locuinta artistei au fost dusi la audieri in cursul zilei de vineri, 4 iunie "La data de 26 mai a.c., in jurul orelor 23:32, politistii orasului Voluntari au fost sesizati prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in intervalul 9:30-22:30, persoane necunoscute au patruns in imobilul din Voluntari, de unde au sustras mai multe bunuri, respectiv ceasuri bijuterii, ochelari, suma de 2000 lei si cheile de la 3 autoturisme, prejudiciul fiind estimat de catre persoana vatamata la aproximativ 60.000 de euro", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane. Actrita a cerut din nou ajutorul politistilor in data de 3 iunie cand casa sa a fost sparta din nou. De data aceasta hotiii i-au furat aproximativ 6000 de lei si mai multe carduri bancare. Potrivit sursei citate, cel de-al doilea furt a avut loc in noaptea de 2 spre 3 iunie, in intervalul orar 23.00-02.10.Politistii de investigatii criminale au facut mai multe perchezitii domiciliare, in Bucuresti (1) si Ilfov (6), la persoane banuite de savarsirea mai multor furturi din locuinta, de pe raza judetului Ilfov."In urma perchezitiilor au fost descoperite mai multe bunuri susceptibile a proveni din mai multe furturi din locuinte, respectiv ceasuri, bijuteri, articole de incaltaminte si imbracaminte, precum si bunuri folosite la savarsirea de infractiuni si un autoturism, acestea fiind indisponibilizate, in vederea continuarii cercetarilor", potrivit comunicatului IPJ Ilfov Sase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, pentru cercetari.In urma probatoriului administrat, patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de astazi, acestia sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, cu propuneri legale.Emilia Musala a ajuns in atentia presei si in urma cu sase ani. Atunci presa a relatat ca ar fi fost victima violentei domestice, in perioada unei relatii pe care a avut-o cu motociclistul Catalin Cazacu.Dupa despartirea de acesta, Emilia Musala a povestit ca fostul sau partener avea crize de gelozie si uneori devenea violent.