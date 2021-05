Planul dabolic pus la cale de un barbat pentru a-si salva casnicia. Si-a sechestrat amanta, a umilit-o si a obligat-o cu cutitul la gat sa ii ceara scuze sotiei sale

Relatie intima cu viitorul agresor

Legata de un scaun si umilita

Amenintata cu moartea

Inchisoare pentru inculpati, daune morale pentru victima

Un barbat de 45 de ani a fost condamnat, la instanta de fond, la inchisoare cu executare dupa ce a sechestrat-o pe amanta sa cu 17 ani mai tanara, pe care a agresat-o si a obligat-o sa ii ceara iertare sotiei lui, intr-o inregistrare video. Barbatul a fost ajutat de o prietena a acestuia, tot de 45 de ani, care a fost condamnata de prima instanta la inchisoare cu suspendare.Povestea incepe in luna septembrie 2017, cand tanara, care atunci avea 25 de ani, s-a mutat din Satu Mare la Deva pentru a-si finaliza studiile liceale, la seral. Alegerea orasului Deva ca resedinta temporara a fost determinata de imprejurarea ca o sora a mamei sale, care era plecata la munca in Germania, locuia aici. In apropierea unitatii de invatamant frecventate de catre tanara se afla imobilul detinut de T. Ovidiu Radu, compus din mai multe corpuri de cladire, avand destinatia de locuinta familiala, precum si de spatiu comercial, in care a fost amenajat un bar. Data fiind apropierea fata de sediul unitatii scolare, la scurt timp dupa sosirea in municipiul Deva, tanara a inceput sa frecventeze localul respectiv, context in care l-a cunoscut pe proprietar.Cu timpul tanara a inceput a inceput sa dezvolte sentimente de afectiune fata de barbat, iar in primavara anului 2018, in perioada lunii mai, cu toate ca barbatul era insurat de 18 ani, avand doi copii minori, intre cei doi a inceput o relatie intima, intre acestia consumandu-se mai multe raporturi sexuale orale, fie la locuinta tinerei, fie la domiciliul barbatului. Potrivit hotararii Judecatoriei Deva, T. Ovidiu Radu s-a rezumat la acte sexuale orale, considerand ca astfel nu ar comite un adulter iar pe de alta parte credea ca tanara nu merita mai multa consideratie din partea sa.In perioada iunie - iulie a anului 2018, barbatul a fost surprins de catre sotia sa in barul apartinand societatii pe care o administra, in timp ce intretinea un raport sexual oral cu persoana tanara, ceea ce a determinat o stare conflictuala in familie si plecarea sotiei din domiciliul conjugal.In acest context, pentru a-i dovedi sotiei sale sentimentele de afectiune pe care le-ar nutri fata de ea si neseriozitatea ori lipsa de implicare emotionala in orice alte relatii sexuale pasagere, T. Ovidiu Radu a hotarat sa produca o dovada in acest sens, constand intr-o inregistrare audio - video cu tanara indragostita de el. Barbatul urmarea ca, printr-un comportament umilitor fata de victima, sa demonstreze ca aceasta nu inseamna nimic pentru el si sa isi ceara scuze explicite fata de sotia sa.Incidentul sangeros a avut loc in seara zilei de 22 august 2018 in locuinta barbatului din Deva. S-au intalnit la bar unde, la un moment dat, au ramas doar T. Ovidiu Radu, victima si R. Ramona Maria, care avea sa ajute la realizarea planului pus la cale de barbat. Ulterior au plecat in locuinta acestuia si s-au asezat la o masa din bucatarie. Tanara a fost legata de scaunul pe care se afla asezata , "pentru a vedea cum sunt tinuti infractorii". Initial, victima nu a manifestat o ingrijorare deosebita si a interpretat intreaga activitate ca pe un joc, aceasta idee fiindu-i indusa de catre barbat pana in momentul in care a reusit sa o imobilizeze, legandu-i cu banda adeziva mainile si picioarele de elementele scaunului, suficient de strans incat sa nu se poata elibera pentru a parasi incaperea.Raspunsurile tinerei la intrebarile ori solicitarile lui T. Ovidiu Adrian, in sensul ca ar avea fata el sentimente de afectiune, astfel incat nu este hotarata sa-i ceara scuze sotiei acestuia, i-au creat acestuia o stare ridicata de nervozitate si a lovit-o cu palma peste fata, provocandu-i o sangerare pe nas. In acelasi timp, a solicitat celeilalte femei sa inregistreze audio-video cu telefonul mobil momentul in care tanara va promite ca ii va lasa familia in pace si va cere iertare acestora, fiind astfel realizata o prima filmare cu durata de aproximativ 8 minute.Pe parcursul intregii inregistrari, inculpatul, dand dovada de cruzime, a lovit in mod repetat persoana vatamata, in general in zona fetei, a tras-o de par, i-a manjit fata, scalpul si tricoul cu sangele acesteia, i-a adresat injurii si cuvinte jignitoare, amenintari cu acte de violenta si cu moartea, solicitandu-i sa-si ceara scuze si sa promita ca nu-l va mai cauta. Desi persoana vatamata l-a rugat pe inculpat la exercitarea fiecarui act de violenta fizica, sa nu o mai loveasca, acesta a continuat agresiunea fizica si supunerea la umilinte, reprosandu-i ca i-a distrus familia. Tratamentul pe care l-a suferit a fost unul degradant. La un moment dat, inculpatul s-a dezbracat complet si tinand persoana vatamata de barbie, a amenintat-o ca o omoara, ca o desfigureaza, intinzandu-i sangele de pe fata spre crestetul capului, apoi tinandu-se de organul genital a afirmat ca "ma pis pe tine", timp in care victima in mod repetitiv spunea "te rog frumos sa ma ierti".De asemenea, in aceleasi imprejurari persoana vatamata, la solicitarea inculpatului a cerut iertare sotiei acestuia si a promis ca nu va mai interveni in vreun fel in relatia maritala si nu va mai vorbi "nimic rau de nimeni". Pe parcursul inregistrarii video, barbatul, observand sangele ce se scurgea pe fata persoanei vatamate urmare hemoragiei nazale, exclama "uite cum curge sangele din tine, ia si manca, manca sangele", introducandu-i degetul manjit in gura.Ulterior, inculpatul ii reproseaza persoanei vatamate ca in ultima luna i-a distrus viata, motiv pentru care in situatia in care aceasta va ramane in municipiul Deva, mai mult de doua luni, "o va da la tigani", sa "o bage in posta", apoi, manjindu-si din nou cu sange degetul, il duce la gura persoanei vatamate spunandu-i "scoate limba si gusta, cum ai gustat din p... mea". Barbatul a ridicat tricoul persoanei vatamate, agresandu-i-se ironic "astea-s tate" si se indrepta spre un corp de mobilier din bucatarie, moment in care victima striga cu disperare in glas "nu cutitul, te rog nu", astfel este descris momentul agresiunii in rechizitoriul procurorilor.O a doua inregistrare video (avand o durata de aproximativ 1 minut), realizata cu aceeasi ocazie, l-a surprins pe T. Ovidiu Adrian avand in mana un cutit de bucatarie, pe care l-a tinut cu taisul lipit de gatul persoanei vatamate, solicitandu-i sa jure ca aceasta nu-l va mai cauta, precum si sa ceara inca o data scuze sotiei sale.Dupa filmarea acestei scene, barbatul a eliberat-o pe tanara, i-a permis sa se spele si i-a dat un tricou curat. Dupa o perioada, a aratat filmarea realizata, sotiei sale, de care se despartise deja in fapt, pentru a-i demonstra acesteia ca nu are vreo legatura cu persoana cu care a fost surprins in bar in timp ce intretinea un raport sexual oral. Victima a mers si a depus plangere la politie . Barbatul si femeia care l-a ajutat cu filmarea au fost trimisi in judecata si condamnati, pe fond, la Judecatoria Deva. T. Ovidiu Adrian a fost condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate in mod ilegal si santaj. R. Ramona Maria a primit 1 an de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani.Barbatul mai trebuie sa-i plateasca victimei sale suma de 20.000 de lei daune morale, in timp ce femeia a fost obligata sa achite suma de 5.000 de lei. Hotararea definitiva va fi pronuntata la Curtea de Apel Alba Iulia.