Iancu Zuckerman nu mai este printre noi. Unul dintre ultimii supravietuitori ai "Trenurilor mortii" de la Iasi - victima a pandemiei de coronavirus

Iancu Zuckerman avea multi prieteni. Era iubit incepand cu copiii de la Complexul Educational Laude-Reut si profesorii lor, membrii simpli ai comunitatii si conducatorii lor, pana la ambasadorii unor state ca Israel, Germania, Rusia sau SUA. Si cei patru nu erau prieteni doar de forma, ci adevarati care l-au apreciat ca om, bunatatea, inteligenta si sufletul lui pe care-l daruia celor apropiati.Aniversarea sa devenise o traditie anuala in randul elevilor de la Complexul Educational Laude-Reut, in frunte cu o alta buna prietena, presedintele fondator al acestei institutii de excelenta in educatie, Tova Ben Nun Cherbis. Anul acesta la implinirea varstei de 98 de ani, Ambasada Statelor Unite a tinut sa-l onoreze, sa-i aduca un omagiu si, in pofida pandemiei, au fost prezenti, din pacate in numar redus, prietenii lui ambasadori, membri ai Comunitatii Bucuresti si presedintele acesteia, cativa copii care au lansat 120 de baloane.Iancu Tucarman s-a nascut la Iasi la 30 octombrie 1922 intr-o familie de evrei in care traditia a fost respectata, astfel ca a primit o educatie iudaica. Pana la 18 ani, viata lui s-a scurs ca a oricarui tanar, dar a fost intrerupta de legile rasiale antievreiesti ale regimului Antonescu si de cumplita experienta a "Trenurilor mortii", fiind unul dintre foarte putinii supravietuitori. El nu a pregetat sa impartaseasca aceste memorii cumplite, mai ales generatiilor tinere si, cu toate ca era un umanist, cu incredere in capacitatea creatoare a omului,cunostea si raul care se ascunde in el. "Mintea umana a creat solutii care ne permit sa traim astazi mai bine si mai mult decat oricand in istorie, dar tot mintea umana a generat ideile care au dus la moartea a zeci de milioane de oameni nevinovati", a spus el la ultima lui aniversare.Ca inginer agronom a iubit natura si se poate spune ca a fost un ecologist "avant la lettre", indemnand la respectarea mediului, la o viata sanatoasa. Dar marea lui dragoste a fost muzica. A invatat-o de copil, a practicat-o cat i-a permis timpul, in schimb a promovat-o cu toate fortele. Era un cunoscator subtil al compozitorilor si compozitiilor lor, un analist fin al interpretarilor. Avea multi prieteni printre muzicieni care-I respectau opiniile. Il gaseai in fiecare saptamana la concertele de la Sala Radio si cred ca nu a lipsit de la nici o editie a Festivaluljui "Enescu". Ani de zile a realizat o emisiune muzicala la Radio Shalom al Centrului Comunitar Evreiesc, organiza concerte de Anul nou, iar cea mai mare realizare a lui in domeniul muzical a fost descoperirea tinerelor talente din randul copiilor, sponsorizarea lor prin fundatii, inclusiv cea proprie, "Asociatia Culturala Iancu Zuckerman si Maria Popa".Moartea lui lasa un mare gol in randul celor apropiati. Speram ca acolo sus, unde va ajunge, ne va urmari cu aceeasi preocupare pe care o avea si aici si, intr-un fel sau altul, ne va intinde o mana de ajutor.Dumnezeu sa-l odihneasca, fie-i memoria binecuvantata!