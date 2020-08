Iasi: Copil diagnosticat cu COVID-19, disparut din centrul C.A. Rosetti. A plecat cu trei prieteni si nu s-a mai intors

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Iasi, Anca Vijiac, a declarat ca disparitia baiatului a fost anuntata in cursul serii de miercuri."Politistii Sectiei 4 Politie Iasi au fost sesizati cu privire la faptul ca pe 26 august, Stefan Emanuel Vizitiu, de 12 ani, a plecat dintr-un centru multifunctional al DGASPC Iasi. Semnalmentele baiatului: inaltime 1,65 m, greutate 55 de kilograme, constitutie atletica, par blond, ochi verzi, fata ovala, ten deschis. La data plecarii acesta era imbracat cu o pereche de pantaloni de culoare albastra si un tricou de culoare alba. Persoanele care detin informatii care pot conduce la gasirea acestuia sunt rugate sa apeleze serviciul unic de urgenta 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie", a declarat reprezentanta IPJ Iasi.Purtatorul de cuvant al DGASPC Iasi, Tiberiu Bantas, a declarat pentru AGERPRES ca tot miercuri seara alti trei copii au fugit din centru, dar intre timp au fost gasiti."Este un copil cu tulburari de comportament. El este unul dintre beneficiarii Centrului C.A. Rosetti depistati pozitivi la Covid-19 care au fost dusi la izolare. A fugit impreuna cu trei fete, cu varste de 16 si 17 ani. Doua dintre fete au fost gasite in Comarna si aduse la izolare, cea de-a treia a revenit singura", a precizat Tiberiu Bantas.Potrivit acestuia, in prezent, la Centrul rezidential C.A. Rosetti sunt 57 de copii aflati la izolare dupa ce au fost confirmati pozitiv la Covid-19. Acestia sunt asimptomatici.