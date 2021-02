Iaurturile cu fructe din comert, otrava "delicioasa" pentru copii. Ce contin, de fapt, de pot provoca probleme majore de sanatate

Zaharul din iaurt nu provine de la fructe

Citirea etichetei este esentiala

Ciocolata si pufuletii, nocive pentru copii

Tocmai din acest motiv, iaurturile cu fructe nu sunt indicate pentru alimentatia copiilor decat in cantitati moderate, atrage atentia Sorin Mierlea, presedintele InfoCons."Iaurturile cu fructe sunt sanatoase si bune cu un singur amendament: sa cumparam iaurt adevarat si sa cumparam fructe pe care sa le punem noi in iaurt. In momentul in care luam produse gata facute, de cele mai multe ori ele au conservanti, aditivi, coloranti, tot felul de alti adaugitori, dar mai ales zahar", a declarat Sorin Mierlea pentru Ziare.com.Mai rau, spune specialistul, e ca zaharul din iaurtul cu fructe pe care parintii il dau copiilor nu este un zahar provenit din fructe , ci este zahar adaugat."De asemenea, colorantii sunt in cantitati destul de mari, adica tot ce inseamna partea aceea de potentiatori de gust. Si ajungem sa ne bucuram ca micutului ii plac aceste produse, dar gustul bun al iaurtului cu fructe din comert e dat de toate aceste elemente. Iaurtul contine si glutamat de potasiu. Iar intr-un borcanas mic de iaurt cu fructe gramajul nu este foarte mare, insa daca un copil consuma undeva la doua sau trei astfel de produse pe zi, deja a consumat cantitatea de coloranti pe care o poate ingera zilnic", a punctat Sorin Mierlea.Presedintele InfoCons afirma astfel ca este nevoie de multa precautie din partea parintilor atunci cand cumpara asemenea produse. Iar citirea etichetei este esentiala "Sa nu uitam ca ingredientele sunt in ordine descrescatoare, sa ne uitam cat zahar contin, cata sare contin, pentru ca multe au si sare. Mai ales ca parinti nu trebuie sa dam alimente de acest gen copiilor doar pentru ca sunt colorate frumos, ci ar trebui sa fim mult mai atenti la ceea ce consuma copilul. E important ca el sa se dezvolte sanatos si sa nu ajungem sa cumparam dupa aceea medicamente ", a completat Sorin Mierlea.In ceea ce priveste potentiatorii de gust din iaurtul cu fructe, tocmai ei sunt cei care creeaza la nivelul creierului senzatia de placere. Iar sarea nu lipseste din ecuatie."Nu este o placere reala ci este o placere falsa. Orice produs, intr-o anumita cantitate e aliment, intr-o alta cantitate e medicament si in alta cantitate e otrava. In momentul in care discutam de toti acesti aditivi, de toate aceste E-uri, de toate aceste chimicale, trebuie sa ne gandim ca de fapt, pe parcursul unei zile, copilul mai consuma si alte produse - ciocolata, pufuleti. La sfarsitul zilei, cand tragem linie, poate ajunge sa depaseasca cu mult ceea ce e firesc ca aditivi, iar asta duce la probleme de sanatate majore in timp", a conchis Sorin Mierlea.