ICCJ a desemnat prin tragere la sorti judecatorii din completurile de cinci pentru 2021: Ionut Matei si Iulian Dragomir sunt in completul 2 penal

"Prin Hotararea nr.169/16.12.2020 a Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a stabilit functionarea in cadrul instantei supreme, in cursul anului 2021, a doua completuri de cinci judecatori in materie civila si a doua completuri de cinci judecatori in materie penala", se arata intr-un comunicat al Instantei supreme.Totodata, in ceea ce priveste completurile de cinci judecatori organizate in materie civila s-a stabilit numarul judecatorilor din cadrul fiecarei sectii care vor intra in compunerea acestora.In urma tragerii la sorti, au fost stabilite urmatoarele completuri de cinci judecatori pentru anul 2021:* Complet 1 penal: Leontina Serban, Daniel Gradinaru, Alexandra Iuliana Rus, Dan Andrei Enescu si Florentina Dragomir;* Complet 2 penal: Iulian Dragomir, Mihai Ionut Matei, Simona Elena Cirnaru, Oana Burnel si Constantin Epure;* Complet 1 civil: Beatrice Ioana Nestor, Bianca Tandarescu, Marioara Isaila, Constantin Decebal Vlad, Ionel Barba;* Complet 2 civil: Marioara Iolanda Grecu, Valentina Vrabie, Iulia Petronela Nitu, Gheza Attila Farmarhy, Florentina Dinu