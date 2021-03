Cum pot iesi din case vaccinatii din Romania. Legea ii avantajeaza clar, nimeni nu-si asuma pornirea unor demersuri pe aceasta tema

In ce conditii pot fi restranse drepturile si libertatile

Argumente pro si contra

Medic: "E necesara revenirea la normalitate"

"Legislatia, in momentul de fata, lasa totul la latitudinea autoritatilor care stabilesc restrictii. Deocamdata, nu exista o legislatie separata pentru vaccinati. Si restrictiile acelea date pentru toata populatia ii afecteaza si pe cei vaccinati, inclusiv pe cei care au facut si rapelul si care, teoretic, nu ar mai fi la risc", a explicat avocatul Alexandru Cristian Surcel.Concret, articolul 53 din Constitutia Romaniei limiteaza capacitatea Guvernului de a restrange drepturi si libertati fundamentale."Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav", arata primul aliniat al din articolul 53 din Constitutie."Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii", arata al doilea aliniat din acelasi articol mentionat anterior."Chestiunea delicata este urmatoarea: ca sa diferentieze, ar trebui sa se dea un soi de documente care sa ateste ca vaccinarea a fost facuta , in baza carora persoana respectiva sa poata dovedi ca a fost imunizat si astfel sa aiba acces, sa zicem, intr-un restaurant. Asta deschide insa o alta discutie de ordin legal si politic, si anume discutia legata de discriminare. Cei care nu vor sa se vaccineze si-ar da seama ca pot fi victimele unor discriminari de facto in momentul in care s-ar introduce documente de tipul celor mentionate anterior. In momentul in care, pe baza unor asemenea documente, cei care s-au imunizat ar avea acces si la restaurant si la teatre si la cinema sau la a merge la serviciu in conditii normale, s-ar isca discutii. In momentul de fata, a introduce o legislatie diferentiata intre vaccinati si nevaccinati poate sa fie o sabie cu doua taisuri", a completat avocatul Alexandru Cristian Surcel.Potrivit acestuia, daca pe de-o parte persoanele vaccinate ar putea scapa de restrictii, ar putea exista o problema majora in spatiul public, cu cei nevaccinati, cata vreme acel prag de siguranta propus prin imunitatea de grup, de cel putin 60%, nu a fost inca atins."Problema trebuie privita sub toate aspectele ei si sunt argumente si pro si contra. Adica si vaccinatii nemultumiti au dreptate si nevaccinatii care se tem de o eventuala discriminare au dreptate. Cele mai mari reprosuri trebuie aduse Guvernului care se contrazice", a declarat specialistul.Din perspectiva legala, cheia se afla insa la Guvern sau chiar in parlament, pentru ca inclusiv un parlamentar ar putea propune o initiativa legislativa de relaxare a masurilor pentru persoanele imunizate cu ambele doze."E o chestiune de decizie politica si, in ultima instanta, cheia este la cei aflati la putere, la Guvern in primul rand, si la acele ministere care coordoneaza campania de vaccinare: Sanatate, Interne, Aparare. Ei pot initia astfel de legislatii. Asa, teoretic, poate veni si orice parlamentar cu o astfel de propunere legislativa in Parlament. Dar trebuie luate in considerare si argumentele pro si cele contra. Din anumite puncte de vedere s-ar putea sa fie o decizie pripita acum", a completat avocatul.La randul sau, doctorul Sorin Paveliu, medic primar Medicina interna si expert in politici de sanatate, spune ca separarea in categorii poate fi facuta din ratiuni de sanatate publica pentru a asigura protectia celor susceptibili de a face boala si a transmite infectia la alte persoane."Timid, avand deosebita grija de a nu fi acuzat, chiar si premierul Citu a evocat infiintarea unui grup de lucru care sa analizeze posibilitatea acceptarii intrarii in comunitate (concerte, sau in serviciile oferite de HoReCa) a persoanelor care sunt vaccinate si a celor care accepta sa fie testate inainte cu teste rapide. Din punctul meu de vedere, neavand in vedere ca este posibila aceasta delimitare, administratia nici nu da ordonanta de urgenta, nici nu se preocupa cineva in Parlament sa faca o propunere legislativa independent de Guvern, desi acestuia ii revine rolul principal, in special deoarece dispune de mijloacele pentru a urgenta lamurirea acestei probleme", a explicat medicul Sorin Paveliu.De la inceputul campaniei de vaccinare au fost imunizate 2.015.307 persoane, din care 1.072.985 au primit ambele doze.