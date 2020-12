IGPR: 15 persoane din judetele Suceava, Neamt si Iasi, retinute intr-un dosar de contrabanda de tigari

Potrivit sursei citate, in urma perchezitiilor domiciliare (69 in judetul Suceava, opt in judetul Neamt, cate doua in judetele Vaslui, Iasi si Bacau, precum si cate una in judetele Constanta si Dambovita) au fost ridicate, in vederea cercetarilor, peste 73.000 de tigarete provenite din contrabanda.Totodata, au fost indisponibilizati peste 260.000 de lei, susceptibili a proveni din derularea activitati infractionale."Din cercetarile efectuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, a reiesit ca, in perioada 2019-2020, persoanele banuite ar fi comercializat pe piata interna ( piete targuri , magazine, etc.) produse accizabile (tigarete) provenite din activitati de contrabanda. Introducerea tigaretelor s-ar fi realizat prin trecerea acestora, in mod ilegal, peste frontiera de stat a Romaniei, din afara spatiului comunitar", precizeaza IGPR.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 500.000 de lei. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, in vederea probarii intregii activitati infractionale.