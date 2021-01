IGSU cumpara 10 milioane de seringi in valoare de peste 6 milioane de lei pentru campania de vaccinare

DSU a transmis ca Oficiul National pentru Achizitii Centralizate a fost desemnat ca institutie abilitata pentru organizarea si derularea procedurilor de atribuire, in vederea incheierii de acorduri-cadru.In baza acordurilor cadru incheiate de ONAC si furnizor, IGSU a incheiat doua contracte subsecvente pentru seringi necesare in campania de vaccinare.Primul contract subsecvent la acordul cadru nr. 1103/CN/07.01.2021 prevede achizitionarea a 9 milioane de seringi cu ac de 1 mililitru si ace de rezerva, in valoare de 5.504.940 lei, inclusiv TVA, in care sunt incluse cheltuieli generate de manipulare si transport.Cel de-al doilea contract subsecvent la acelasi acord cadru prevede achizitionarea a 1 milion de seringi de 3 mililitri, cu ac. Valoarea acestui contract este de 714.000 lei, inclusiv TVA, in care sunt incluse cheltuieli generate de manipulare si transport.Campania de vaccinare a inceput in 27 decembrie, fiind in plina derulare cea de-a doua etapa a Strategiei nationale. Vaccinarea este gratuita si se face in centre amenajate in toate judetele.