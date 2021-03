Incidenta cazurilor COVID-19. Ilfov a urcat in top cu cea mai mare rata de infectare

Potrivit autoritatilor, judetul Ilfov are o rata de incidenta de 6.36 la mia de locuitori, 263 de cazuri noi confirmate si 35819 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Timis cu o incidenta de 5.99 la mia de locuitori. Bucuresti inregistreza o rata de incidenta de 4.85 la mia de locuitori. Brasov are o rata de incidenta de 4.46 la mia de locuitori, Cluj are rata de incidenta de 4.11 la mia de locuitori, Hunedoara 4.03, Constanta o rata de incidenta de 3.39, la mia de locuitori, Alba are o incidenta de 3.37, la mia de locuitori, iar Salaj are o incidenta de 3.03.Doar 10 judete sunt in scenariul verde:Buzau - 1.09 la mia de locuitoriCovasna - 1.45 la mia de locuitoriCaras-Severin - 1.49 la mia de locuitoriHarghita - 1.03 la mia de locuitoriOlt - 1.42 la mia de locuitoriPrahova - 1.45 la mia de locuitoriSuceava - 1.04 la mia de locuitoriTulcea - 1.43 la mia de locuitoriVaslui - 1.39 la mia de locuitoriValcea - 1.19 la mia de locuitori