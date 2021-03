Incidenta cazurilor de COVID-19 raportate pe 21 martie. Explozie de judete aflate in zona rosie

Potrivit autoritatilor, judetul Ilfov are o rata de incidenta de 6.66 la mia de locuitori, 294 de cazuri noi confirmate si 36113 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Alte 7 judete si Bucuresti sunt in scenariul rosu.Alba - 3.40 la mia de locuitori.Brasov - 4.49 la mia de locuitoriBucuresti - 5.33 la mia de locuitori.Cluj - 4.22 la mia de locuitori,Constanta - 3.99 la mia de locuitoriHunedoara - 4.25 la mia de locuitoriSalaj - 3.23 la mia de locuitoriTimis - 6.01 la mia de locuitori. Doar 6 judete din tara sunt in scenariul verde, fiind vorba despre Buzau, Harghita, Olt, Suceava, Vaslui si Vrancea.