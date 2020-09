FOTO Imagini tulburatoare cu un caine impuscat de un vanator la 200 de metri de sediul politiei, sub ochii oamenilor

Foto: Facebook/Casa lui Patrocle - Animal Rescue

Foto: Facebook/Casa lui Patrocle - Animal Rescue

Foto: Facebook/Casa lui Patrocle - Animal Rescue

"Noaptea trecuta a fost o cursa contra cronometru. Ne-a sunat o femeie plangand, ne-a spus istoria, am rugat-o atat, sa puna urgent cainele intr-o masina, sa se porneasca spre Suceava, ne-am pornit si noi, sa ne intalnim la mijlocul drumului, si sa preluam cainele. Ca sa castigam timp. Caci cainele era impuscat in cap si in gat, avea hemoragie, si-l pierdeam. Am plecat din Suceava doua masini, unii am preluat cainele la Molid si l-am dus direct la cabinet, ceilalti ne-am dus catre Iacobeni pentru a anunta Politia", se arata in postarea asociatiei.Se pare ca un Barbat, Stefan A., a iesit cu pusca si a tras in cainele care era ingrijit si hranit de ani de zile de oamenii care locuiesc in blocurile respective. Cainele s-ar fi prabusit pe calea ferata, iar cateva femei care au asistat la scena s-au grabit sa il traga de pe sine."Femeile sunau dupa ajutor, moment in care apare nemernicul. Caci criminalii se intorc mereu la locul faptei. Vrea sa ia cainele, si sa-l duca pe deal sa-i curme suferinta. Femeile au prezenta de spirit, si nu-l lasa sa se atinga de caine. Iar cand il intreaba ce-a avut cu bietul animal, auziti raspuns: ca are contract cu Primaria si cu Ocolul sa impuste toti cainii din Iacobeni. N-am avut timp sa deranjam si Primarul din Iacobeni, insa asa ceva nu exista", mai scrie asociatia pe Facebook.Reprezentantii asociatiei mai spun ca au anuntat Politia si ca au fost intrebati daca animalul avea stapan."Sunam la 112. Prima intrebare a dispecerului: Cainele avea stapan? Ni se face legatura cu Politia Vatra Dornei, prima intrebare: Cainele avea stapan? Dragi autoritati - aseara s-au incalcat cel putin doua Legi, s-au comis cel putin trei infractiuni, iar daca acest caine avea sau nu stapan, nu face absolut nici o diferenta", potrivit postarii.Cainele este internat la o clinica veterinara, dar starea lui nu este buna.