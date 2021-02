Imagini deplorabile din cabinele actorilor de la Teatrul Bulandra: "Magazia de decoruri sta sa cada. Aceasta catastrofa treneaza de zeci de ani"

"Am decis ca adevarul trebuie spus si mai ales aratat. Asa arata cabinele Teatrului Bulandra sala "Toma Caragiu" in prezent. Singurul teatru din Bucuresti care face parte din Uniunea Teatrelor Europene a fost lasat sa ajunga in starea asta. Nu are sens sa comentez aici de ce si cum s-a ajuns intr-o asemenea situatie. Cert este ca asa stau lucrurile, in prezent", a scris pe Facebook Vlad Zamfirescu."Si de parca nu ar fi fost suficient, magazia de decoruri sta sa cada, iar arhiva este intr-o stare de degradare aproape totala. Daca v-as pune poze si de acolo ar fi deja prea mult. Ar trebui sa pun inainte si avertismentul: "Aceste imagini va pot afecta emotional". Aceasta catastrofa treneaza de zeci de ani. Dar daca o vom mai tolera inseamna ca facem "umbra degeaba"", a mai scris Zamfirescu pe Facebook Zamfirescu mentioneaza ca a bugetat mai multi bani pentru reparatii curente si obiecte de inventar si mentioneaza ca Primarul General "s-a aratat real interesat de rezolvarea acestei probleme".