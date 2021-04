Imagini dramatice din timpul arestarii lui George Floyd: "Va rog sa nu ma impuscati, tocmai mi-am pierdut mama"

Ce se vede in imagini

In imaginile de pe camerele video de corp ale politistilor se vede cum Floyd ii implora pe politisti, spunand: "Nu sunt un om rau".De asemenea, imaginile il arata pe Derek Chauvin cu genunchiul pe gatul lui Floyd timp de peste noua minute, in timp ce barbatul implora sa nu fie ranit.Chauvin, in varsta de 45 de ani, care a fost dat afara din politie, neaga acuzatiile.Moartea lui George Floyd in 2020 a starnit proteste in toata lumea la adresa brutalitatii politiei si rasismului.Avocatii apararii spun ca vor sustine la proces ca Floyd, in varsta de 46 de ani, a murit din cauza unei supradoze si a unei stari de sanatate precare, iar forta folosita a fost "rezonabila".In cadrul procesului au fost aratate imagini de pe camerele de corp purtate de politistii Thomas Lane, J Alexander Kueng si Tou Thao. Camera lui Chauvin a cazut in timpul arestarii si nu a inregistrat evenimentul.In imagini se vede cum Floyd le spune politistilor: "Va rog sa nu ma impuscati, tocmai mi-am pierdut mama".Apoi, Floyd este incatusat si continua sa vorbeasca cu ofiterii Lane si Kueng, spunand ca nu opune rezistenta si "va face tot ce i se spune".