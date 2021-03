VIDEO Imagini spectaculoase cu insula Plumbuita din Bucuresti, dupa ce peste o mie de tone de gunoi au fost stranse de aici

"S-au gasit alei pe insula Plumbuita. Cand am inceput curatenia erau ascunse sub trei straturi de gunoi. Nici apa din jur nu era asa limpede.Cifrele dupa doua saptamani: 929 tone gunoi evacuate. 179 tone resturi vegetale. 18 depozite necontrolate neutralizate. 39 spatii verzi revitalizate. 32 locatii in plan saptamana aceasta", a scrie, pe Facebook, primarul Radu Mihaiu