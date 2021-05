Drumul aflat la cea mai mare altitudine din Romania fotografiat la sfarsitul lunii mai. Muntii de zapada au peste 4 metri inaltime

Desi suntem in ultima zi de primavara, ninge viscolit, iar vremea rea impiedica drumari sa refaca parapetii afectati de blocurile de zapada si semnalizarile rutiere.Drumul a fost afectat serios de caderi masive de zapada dupa ce doua avalanse s-au ciocnit si au adus in acelasi timp pietre de mari dimensiuni pe partea carosabila."In aceste zile se desfasoara lucrari de deszapezire, refacere a semnalizarii rutiere. In perioada urmatoare, imediat ce vremea va permite, vor incepe lucrarile de refacere a parapetelui afectat de avalansele din timpul iernii, avalanse care au antrenat pietre de mari dimensiuni pe partea carosabila", se arata intr-un comunicat al Directiei de Drumuri Craiova (DRDP).Mesajul postat pe pagina de Facebook a DRDP Craiova este insotit de o serie de fotografii in care se vede clar ca in zona ninge abundent, iar muntii de zapada de pe marginea drumului au inca dimensiuni impresionante.