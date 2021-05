Imagini in premiera cu una dintre cele mai spectaculoase lucrari de infrastrastructura din Romania: viaductul lung de peste un kilometru VIDEO

Are o lungime de peste un kilometru, cu 14 deschideri de 78 metri fiecare si cu o latime de 24 metri. Pilonii au fost implantati 40 m in solul nisipos, iar al cincilea pilon are inaltimea de 80 de m, de la nivelul solului la nivelul viaductului. Cosntructia viaductului , inceputa in 2014, a intampinat multiple probleme de-a lungul anilor din cauza lipsei unui studiu geomofologic, dar si din cauza unui proiect gresit, fiind afectat in timp de alunecari de teren.Mai multe probleme sunt semnalate pe Autostrada A1 Sebes - Sibiu, in zona viaductului de la Aciliu, de reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura. Potrivit acestora, santurile betonate sunt distruse iar sistemul de scurgere a apelor pluviale si de protectie a infrastructurii este complet nefunctional.Viaductul se afla pe lotul 3 al autostrazii Orastie - Sibiu, in apropierea asa-zisei "autostrazi scufundate", portiune ce a trebuit inchisa in septembrie 2015 pentru refacerea lucrarilor pe o distanta de circa 200 de metri."Vestitul tronson, inaugurat in pripa in noiembrie 2014 inainte de alegerile prezidentiale, demolat in 2015 pe 200 de metri din cauza executiei execrabile si reparat partial in 2016, pare complet abandonat: vegetatie luxurianta si apa care isi face de cap pe langa pilele viaductului Aciliu si la dealul Bucium.In timp ce santurile betonate arata ca dupa razboi, fiind distruse pe kilometri intregi, iar sistemul de scurgere a apelor pluviale si de protectie a infrastructurii viaductului Aciliu este complet nefunctional, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere doarme in papuci, fiind incapabila sa faca o minima intretinere Finalizarea lucrarilor din afara corpului autostrazii a fost licitata de CNAIR de cel putin 10 ori, de tot atatea ori procedura fiind anulata. Licitatia a fost recent relansata, ramane de vazut cu ce rezultat. Cerem CNAIR sa deruleze de urgenta un program de mentenanta corespunzatoare pana la contractarea lucrarilor ramase/de remediere!", au transmis reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura in 2020.