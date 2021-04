Zeci de cetateni din Afganistan, Somalia si Bangladesh, descoperiti la granita Romaniei cu Ungaria, ascunsi printre baloti de paie

Politistii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors, Nadlac si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, ascunsi in automarfare, 62 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria.Miercuri, in jurul orei 19,20, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc, conducand un automarfar inmatriculat in Turcia. Acesta transporta mobilier pe ruta Romania - Germania.In urma efectuarii controlului amanuntit asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit 12 cetateni straini Persoanele au fost preluate si transportate la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, pentru cercetari, iar in cadrul verificarilor preliminare s-a stabilit ca persoanele sunt cetateni din Irak si Siria, opt adulti cu varste cuprinse intre 18 si 45 de ani, si patru minori cu varste cuprinse intre 2 si 16 ani, precizeaza ITPF Oradea.De asemenea, la Nadlac, politistii de frontiera au efectuat controlul amanuntit asupra unui ansamblu rutier condus de un cetatean roman.Soferul transporta baloti de paie pe ruta Romania - Spania, iar in urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport au fost descoperiti, ascunsi in interiorul compartimentului de marfa, 35 de cetateni straini.In cadrul verificarilor s-a constatat ca persoanele sunt cetateni din Afganistan, Eritreea, Sri Lanka, Somalia, Bangladesh si Etiopia, cu varste cuprinse intre 15 si 48 de ani, solicitanti de azil in tara noastra.Tot la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, intr-un microbuz condus de un cetatean roman, politistii de frontiera au depistat, ascunsi intr-un locas special amenajat, trei cetateni din Siria, cu varste cuprinse intre 20 si 33 de ani, solicitanti de azil in Romania.Actiuni similare s-au derulat si la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in urma carora politistii de frontiera au efectuat controlul amanuntit asupra a doua ansambluri rutiere conduse de un cetatean ucrainean, respectiv un roman.Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, cherestea si hartie pentru societati comerciale din Franta.In urma efectuarii controlului amanuntit al mijloacelor de transport, politistii de frontiera au descoperit, ascunsi in compartimentele pentru marfa, 12 cetateni straini.Cei in cauza sunt cetateni din Afganistan si Pakistan, cu varste cuprinse intre 14 si 25 de ani, solicitanti de azil in Romania.In toate cazurile, politistii de frontiera efectueaza cercetari in vederea stabilirii intregii activitati infractionale, urmand ca la finalizare sa fie dispuse masurile legale care se impun.