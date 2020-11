De ce sunt sanse infime ca Romania sa fie tinta unui atentat terorist. "Statul islamic beneficiaza de o vizibilitate uriasa in timpul pandemiei"

Factorul declansator

"Agitatia jihaidsta"

Este Romania in pericol?

Legatura dintre pandemie si atentate

Efectele atacurile teroriste asupra UE

Adaptarea serviciilor secrete la logica "lupului singuratic"

Context

Ziare.com a discutat cu experti in politica externa pentru a afla care este explicatia pentru atentatele din ultima vreme, ce legatura exista intre atentate si pandemia de COVID-19, dar si ce efecte pot avea. Ovidiu Raetchi , expert in politica externa, crede ca exista cateva puncte esentiale in explicarea fenomenului: dezbaterile despre libertatea de exprimare si despre caricaturile publicate de Charlie Hebdo, activarea "lupilor singuratici", al statului islamic sau al structurilor din Al Qaeda inca active dupa disparitia lui Osama bin Laden "Primul pas consta in dezbaterea clasica din Franta despre libertatea de exprimare, limitele despre libertatile de exprimare si dezbaterea despre caricaturile Charlie Hebdo. Acolo, lucrurile par cel putin pe termen scurt si mediu, imposibil de conciliat pentru ca expresiile finale ale celor doua civilizatii care sunt oarecum in confruntare, - civilizatia islamica pe de-o parte, pentru care blasfemia, asa cum este ea definita in Coran, e un pacat major si trebuie pedepsit in mod radical, si civilizatia occidentala, pentru care libertatea de expresie e atat de mare incat nu ne putem bloca in fata senzatiei unora ca vorbim de blasfemie.Din punctul meu de vedere, acela a fost punctul de plecare care a devenit un declansator in serie, a activat o sumedenie de "lupi singuratici" din Europa, personaje nu neaparat legate de o forta terorista de tip ISIS, ci pur si simplu tineri, care pe jumatate practica Islamul intr-o forma teribilista. Pe de alta parte, provin din tot felul de gasti, joaca jocuri in care nu fac altceva decat sa impuste trecatori si din amestecul acesta ciudat poate sa apara un radical pe care serviciile de informatii nu-l aveau in statistici si nu-l estimau ca potential terorist. Acesta a fost pasul doi, deci o activare a potentialilor "lupi singuratici" in baza decapitarii profesorului de liceu de langa liceul din Paris.Pasul trei, care e cel mai relevant, este activarea statului islamic si a Al Qaeda, activarea structurilor din Al Qaeda care mai sunt cat de cat active dupa disparitia lui Osama bin Laden. Si asta era o dilema, in ce masura ISIS sau un stat islamic va reusi sa se refaca si in cat timp va reusi acest lucru dupa uciderea lui Al Baghdadi, ultimul sau lider major in octombrie, anul trecut. Pentru ca, dupa Al Baghdadi, urmasul sau a fost si el rapid eliminat. Intrebarea era, asadar:Aparent, a reusit sa o faca", a explicat Raetchi.Expertul sustine ca ceea ce s-a intamplat in Austria pare sa fie legat de o reaparitie a statului islamic in Europa. "Astfel de structuri teroriste traiesc in mare masura din donatii, din ceea ce musulmanii numesc, care este un impozit de 10% datorat actelor de binefacere. Putem fi convinsi ca organizatiile jihadiste pot sa beneficieze de o parte din acel zakat. Daca ISIS-ul sta prea departe deprea mult timp, ramane fara fonduri. Atunci, cred ca noul lider al statului islamic a profitat de agitatia asta jihadista din Europa pentru a da un semn de viata si cred ca, va continua sa o faca.Am vazut, de altfel, ca alerta terorista este foarte ridicata in Marea Britanie in momentul de fata. E foarte ridicata si in Statele Unite, bine, in SUA este si contextul alegerilor prezidentiale. Deci, senzatia mea este ca vor incerca sa profite de lockdown, vor incerca sa profite de sarbatorile de iarna pentru a da un semnal ca inca exista, ca organizatia s-a refacut si ca n-a disparut asa cum a disparut Al Qaeda dupa uciderea lui Osama bin Laden.Raetchi sustine ca exista motive de ingrijorare doar intr-un context occidental. "Asa cum s-a intamplat cu Bulgaria, unde am avut in urma cu cativa ani un atentat care viza niste turisti israelieni, tinta n-a fost Bulgaria (n.r. este vorba despre atentatul din 2012). Miza mediatica nu era Bulgaria, a fost pur si simplu mai degraba un context, niste structuri mai degraba apropiate de Hezbolah, din ce se stie. Romania n-a fost o tinta, Romania are structuri bune de informatii in relatia cu statele sunite, in relatia cu statele arabe, in general. Intotdeauna a fost cu un pas inaintea eventualelor tentative de radicalizare si Romania nu e nici foarte relevanta din punct de vedere mediatic. Daca vrei relevanta mediatica, sigur ca mergi spre Londra, Viena, Paris sau New York", a mai explicat Raetchi.Expertul considera ca pandemia a ajutat statul islamic sa supravietuiasca, sa devina mai putin relevant si mai putin vizibil intr-un moment critic pentru ei. "Ei ca organizatie au cunoscut etapa critica in iarna anului trecut, deci noiembrie, decembrie, ianuarie, iar momentul pandemiei a venit exact atunci cand ei aveau nevoie de cateva luni in care occidentul sa se uite in alta parte. Exact asta s-a intamplat. Pe de alta parte, faptul ca pandemia reintra intr-o faza de varf in care se vor inchide majoritatea capitalelor europene e relevanta pentru ei pentru ca, daca pregatesc acum atentate, vor beneficia de o vizibilitate uriasa. Lumea e inchisa in casa, se uita la televizor pentru a afla bilantul COVID si le vede lor mesajul".Raetchi considera ca unul dintre efectele unui atentat terorist este reducerea increderii in statul respectiv. "Pornind de la ce s-a intamplat pe 11 septembrie 2001 in Statele Unite, va reduce increderea in statul respectiv, in uniunea respectiva, in institutiile uniunii. Deci, sigur ca avem datoria, politicienii au datoria, cetatenii au datoria sa gaseasca forta in aceste momente si sa se uneasca la greu. Daca te uiti la criza in care s-a adancit America dupa 11 septembrie, o sa vezi ca afecteaza semnificativ moralul si induce o anumita criza identitara in zona care e vizata de atentat", a mai explicat el.Expertul considera ca serviciile secrete sunt nevoite sa tina pasul cu jihadistii care adapteaza, inoveaza si cauta solutii pentru noi atacuri. "Intotdeauna jihadistii se adapteaza si inoveaza, cauta solutii de adaptare si intotdeauna serviciile sunt obligate sa tina pasul cu ele. Serviciile au fost obligate sa se adapteze la aceasta logica a "lupului singuratic" care nu mai era activat prin contact direct, ci era activat prin manuale pe terorism plasate pe internet. Initial, Al Qaeda a facut asta la jumatatea anilor '90. A facut o enciclopedie a terorismului pe care a transformat-o in format digital. Ulterior, ISIS si-a perfectionat foarte mult aceasta tactica, a pus pe internet strategii de agatat teroristi plecand de la cutit si ajungand pana la acele utilizari de automobile pentru a intra in multime si n-a mai fost nevoie de contactul clasic intre un "lup singuratic" si o moschee pentru a se radicaliza.Pur si simplu omul respectiv intra pe un site, invata ce are de facut de acolo si serviciile au pierdut pasul cu aceasta etapa. Ceea ce cred ca s-a intamplat in ultima luna este faptul ca se relaxeaza un pic alerta in privinta terorismului, le-am cerut la nivel mondial serviciilor sa se uite tot mai mult inspre pandemie, sa caute solutii, sa gaseasca un vaccin si atunci n-au mai vazut amenintarea terorista venind", a mai explicat Ratchi.Un profesor francez care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed la o ora de curs a fost decapitat de un tanar in varsta de 18 ani, de origine cecena in apropiere de Paris. Atacatorul a murit dupa ce a fost impuscat de politie.Cu trei saptamani inainte, un pakistanez in varsta de 25 de ani a atacat doua persoane in fata fostului sediu al Charlie Hebdo. Autorul acestui atentat islamist le-a declarat anchetatorilor ca atacul a fost o reactie la republicarea de catre Charlie Hebdo, la inceputul lunii septembrie, a caricaturilor cu profetul Mahomed.Un tunisian in varsta de 21 de ani a decapitat o femeie si a ucis alte doua persoane cu un cutit in apropierea catedralei Notre-Dame. Atacatorul a fost ranit de politisti si transportat la spital . El striga neincetat Allah Akbar.In aceeasi zi, au avut loc alte doua atacuri: unul la Avignon, unde politistii au ucis un barbat care ameninta trecatorii cu o arma, strigand "Allahu Akbar" si unul in Arabia Saudita, unde un barbat saudit a atacat si ranit cu cutitul un gardian la Consulatul Francez.Un atentat soldat cu patru morti si mai multi raniti a avut loc in centrul Vienei. Autoritatile au vorbit, in prima instanta, de mai multi atacatori, insa, doar o singura persoana a fost capturata pana in momentul de fata. Atacatorul, in varsta de 22 de ani, avea cetatenie dubla - austriaca si macedoneana. El fusese condamnat in aprilie 2019 la 22 de luni de inchisoare pentru radicalizare, dar a fost eliberat dupa 7 luni pentru ca a beneficiat de prevederile favorabile ale legii privind delicventa juvenila. El voia sa plece in Siria ca sa lupte alaturi de ISIS. Teroristul a fost ucis de politie.