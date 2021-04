Cum se impadureste cea mai defrisata zona din Muntii Fagaras FOTO

"Plantarea din Iezer-Papusa. cea mai defrisata zona din muntii Fagaras, este in toi. Vremea tine cu noi. Plantam pe masura ce zapada din zona afectata se topeste. Ne-am asigurat ca ceea ce plantam in aceste zile nu va mai fi niciodata taiat si ca puietii vor fi ingrijiti vreme de 7 ani. Zona rasa masoara mai bine de 300 de hectare si vom continua sa plantam si la toamna ceea ce nu vom putea termina in aceasta primavara. Sustine si tu restaurarea paradisului de odinioara in locul acestui masacru https://www.agentgreen.ro/plantare-2021/".