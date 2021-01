Cat dureaza imunitatea data de vaccinurile anti COVID folosite in Romania. Valeriu Gheorghita: "Avem date deja la sase luni"

In cat timp apare raspunsul imunitar

Vaccinul va deveni sezonier?

"Avem date deja la circa sase luni (...) ceea ce ne estimeaza probabil o durata de peste un an al raspunsului imun, posibil si mai mult. Sunt date care vor veni, sunt in dinamica, aceasta durata de peste un an este doar o estimare, trebuie sa subliniez acest lucu, urmeaza sa fie consolidat de date", a declarat Valeriu Gheorghita sambata seara, la Antena 3.Medicul a precizat ca anticorpii incep sa apara la aproximativ 14 zile de la prima doza in cazul vaccinului produs pe Pfizer si Moderna si la trei saptamani in cazul serului livrat de AstraZeneca, insa beneficiile "nu sunt masive" dupa doar o doza.Dupa administrarea rapelului, raspunsul imunitar apare la 10 zile in cazul serurilor de la Pfizer si Moderna si 2 saptamani pentru vaccinul produs de AstraZeneca.Valeriu Gheorghita a explicat si care este motivul pentru care Romania a decis sa nu amane vaccinarea cu a doua a doza a celor care au fost deja imunizati."Agentia Europeana a Medicamentului a facut niste precizari cat se poate de clare si anume ca nu se recomanda amanarea rapelului si anume rapelul pentru Pfizer trebuie facut la trei saptamani. Practic, cu cat distantam rapelul fata de prima doza, crestem probabilitatea ca persoana respectiva sa se infecteze intre prima doza si rapel. Or, ar fi pacat sa se intample acest lucru, avand in vedere ca avem o rata mare de acoperire vaccinala pentru lucratorii din sistemul medical si social si cred ca este de datoria noastra sa asiguram rapelul tuturor persoanelor care au primit prima doza", a adaugat Gheorghita.Intrebat daca acest vaccin va deveni unul sezonier , precum cel gripal, medicul a raspuns: "Este un virus care nu are o variabilitate genetica atat de mare si nu are o rata de acumulare de mutatii atat de mare. Virusul gripal isi cumuleaza circa 12-14 mutati lunar, spre deosebire de acest virus SARS-CoV-2 care isi acumuleaza circa doua mutatii lunar".