Cu cat timp inainte se poate face programarea pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca. Ultimul anunt al autoritatilor

163.200 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge maine

"In baza cerintelor stabilite de CNCAV, platforma informatica dezvoltata de STS - Serviciul de Telecomunicatii Speciale a fost actualizata si permite programarea la persoanelor eligibile pentru vaccinare din aceasta etapa, astfel: cu minim 72 de ore inainte de efectuarea primei doze de vaccin; pentru o perioada de 20 de zile incepand cu prima zi disponibila", a transmis, miercuri, CNCAV, precizand ca se refera la vaccinarea cu AstraZeneca.CNCAV a explicat ca in fiecare zi se deschide o perioada de alte 20 de zile incepand cu prima zi disponibila pentru programarea la vaccinare."Astazi, 17 februarie, o persoana se poate programa incepand cu data de 21 februarie (ora 08.00) si pana in data de 12 martie (ora 20.00). Maine, 18 februarie, o persoana se poate programa incepand cu data de 22 februarie (ora 08.00) si pana in data de 13 martie (ora 20.00)", a explicat CNCAV.Comitetul a precizat ca ora de la care se calculeaza minimul de 72 de ore este ora 23.59, iar prima ora pentru care se poate efectua programarea este 08.00, ora inceperii programului de vaccinare in centrele deschise.CNCAV a precizat ca 163.200 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge maine , 18 februarie, la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino".Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national.