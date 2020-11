In ce conditii se va organiza Ziua Nationala a Romaniei pe 1 decembrie

- purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toti participantii;- dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc in spatiul delimitat in care se desfasoara ceremonia;- mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre participanti si asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp/persoana, acolo unde este posibil, precum si delimitarea prin semne vizibile a perimetrului;- aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2;- efectuarea triajului observational si dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care intra/sosesc in spatiul in care se desfasoara ceremonia;- durata ceremoniei este de maximum o ora.Citeste si: Lista tarilor pentru care se impune carantina pentru 14 zile la revenirea in Romania a fost actualizata Citeste si: Noi masuri anti-pandemie in Bulgaria. Batranii pot merge la farmacie si la magazin doar intre orele 08.00 si 10.00