Fantezia trecerii tuturor spitalelor in subordinea Ministerului Sanatatii: "Propunerea este o rusine. Autoritatile locale au facut investitii de miliarde"

"Este imposibil sa preia MS toate spitalele"

Situatia de la Spitalul Foisor a socat pacientii

Alba neagra cu Spitalele CFR inca din 2014

Acestia sustin ca o astfel de masura este aproape imposibil de pus in practica, in conditiile in care descentralizarea spitalelor s-a facut in urma cu 11 ani si autoritatile publice locale au inceput sa investeasca bani considerabili in infrastructura unora dintre unitatile medicale din subordine.In plus, Ministerul Sanatatii nu are nici banii necesari si nici resursele umane pentru a se putea ocupa de toate spitalele, peste 400 la numar."In spiritul reformei la care ne-am angajat impreuna, ii propun prim ministrului sa demareze trecerea tuturor spitalelor in subordinea Ministerului Sanatatii si sa incepem acest demers cu spitalele MApN, SRI, SIE, MAI. Am auzit ca acolo e mai mult loc, sunt mai bine dotate, e o atentie mai mare fata de bolnavi. Nu trebuie sa existe romani 'speciali' in lupta cu boala. Haideti sa facem asta! Si apoi continuam cu celelalte, cu spitalele judetene 'confiscate' de baronii locali", a declarat Ionut Mosteanu.Daca o trecere a spitalelor de la alte ministere catre Ministerul Sanatatii ar putea fi oarecum mai simpla, printr-un act de transfer, nu acelasi lucru se poate spune despre spitalele aflate acum la autoritatile locale."Un spital s-ar putea intoarce in proprietatea statului reprezentat de Ministerul Sanatatii cu acordul autoritatilor, adica la propunerea si cu acordul lor. Or, in cadrul ministerelor, lucrurile acestea sunt usor de facut, la conducerea ministerelor sunt oameni din acelasi guvern. In schimb, in cazul autoritatilor publice nu poti sa te duci si sa dai lege si sa ii iei spitalul. Ceea ce e in proprietatea statului prin intermediul guvernului e usor de mutat dintr-un loc in altul, pentru ca intelegerea intre ministere e de natura politica. Se semneaza un act de transfer. Nu acelasi lucru se intampla daca un spital a trecut la autoritatea locala", a declarat pentru Ziare.com doctorul Sorin Paveliu, medic primar Medicina interna si expert in politici de sanatate."Propunerea este o rusine pentru ca nu tine cont de toate argumentele care au fost luate in calcul in momentul descentralizarii si care si-au dovedit valabilitatea in timp. Este o propunere facuta doar pentru a acoperi incompetenta unui coleg de partid. Altfel spus, aceasta propunere se coreleaza cu incredibila declaratie a ministrului Sanatatii care a incercat sa scuze lipsa lui de actiune spunand ca Ministerul Sanatatii are o capacitate limitata de a trece peste decizia unui manager in situatii de criza", a completat expertul."Evident, ministrul nu a fost capabil ca in situatii de criza sa isi creeze cadrul legal de urgenta pentru a acoperi aceasta situatie, daca el considera ca exista. Insa rolul unui ministru este de a emite acte normative si de a propune Guvernului hotarari de guvern si ordonante. Acum doua saptamani, acelasi ministru nu era deloc speriat de faptul ca nu are capacitate de a influenta decizia unui manager de spital", a adaugat Sorin Paveliu.Potrivit acestuia, spitalele date catre autoritatile locale nu pot fi luate inapoi fara un acord al acestora."Guvernul poate sa dea dar nu poate sa ia inapoi. In primul rand, a putut sa descentralizeze si sa dea in proprietatea administratiei locale spitalele si nu le poate nationaliza. Fara acordul administratiei locale, nu poate face asta. In al doilea rand, s-a dovedit ca multe din spitale au putut fi intretinute si renovate pe termen lung de catre aceste autoritati locale, ceea ce Ministerul Sanatatii nu a fost in stare sa faca si nu este capabil sa faca nici acum", a mai spus medicul Sorin Paveliu.De aceeasi parere este si Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC). Liderul pacientilor sustine ca multe dintre unitatile medicale aflate in subordinea autoritatilor locale au, de fapt, o mai buna finantare decat spitalele de la Ministerul Sanatatii, ceea ce se traduce in servicii mai bune pentru pacienti."In general, spitalele care au trecut la autoritatile locale au avut parte de investitii majore. Daca dam exemplul ASSMB-ului, sunt investitii de miliarde, pe fonduri europene, pe care Ministerul Sanatatii nu le-ar fi facut niciodata, pentru ca nu are capacitatea pentru asa ceva. Eu cred ca e imposibil. In al doilea rand, nu au buget. Bugetul alocat sanatatii este foarte mic, cu ce ai putea sa preiei sute de spitale care nu sunt ale tale? S-ar putea face doar in conditiile in care ar exista o intelegere politica prin care sa aloci bani, dar nu vad ca asa ceva ar fi realizabil", a explicat Radu Ganescu pentru Ziare.com.La situatia dezastruoasa care se vede mai ales in vreme de pandemie a contribuit si lipsa unui management profesionist in spitale, completeaza reprezentantul pacientilor."Faptul ca Spitalul Foisor a fost declarat spital COVID e una dintre marile greseli care se fac din martie 2020, faptul ca noi avem spitale COVID si spitale non COVID e o mare greseala, nicaieri in lume nu exista asa", a punctat Radu Ganescu, adaugand ca pacientii au fost consternati de situatia de la Spitalul Foisor de zilele trecute, situatie care a dus la discutii de amploare in coalitia de guvernare pe marginea mandatului ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu Suntem toti socati si nu am auzit decat niste scuze lamentabile care nu ajuta pe nimeni. Nu-l ajuta pe pacientul care acum e la Craiova cu drena sau cusaturi in picior...El nu e tot un pacient al sistemului? Trebuie sa fii neaparat pacient COVID ca sa ai acces la sistem? Pe baza a ce se face discriminarea asta? E imoral, discriminatoriu. Faptul ca spitalul era al primariei si nu al Ministerului Sanatatii nu are nicio relevanta", a explicat Radu Ganescu.O ampla discutie referitoare la Spitalele CFR a avut loc in 2013, cand trebuiau mutate la Ministerul Sanatatii , ceea ce nu s-a intamplat nici pana in prezent, unitatile medicale fiind si acum in subordinea Ministerului Transporturilor.La momentul respectiv, Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta privind transferul a 13 unitati sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor in cea a Ministerului Sanatatii, precum si desfiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si preluarea activitatii acesteia de catre Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate.Singura mutare care a avut loc a fost desfiintarea Casei de Sanatate.