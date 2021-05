Peste 3.700 de persoane s-au vaccinat sambata in centrele drive-thru din tara

"Pana astazi, 25.683 de persoane au fost vaccinate in centrele Drive-Thru din tara. Impreuna putem sa invingem pandemia si sa revenim la normalitate!", spun precizeaza in mesajul transmis sambata seara. In momentul de fata sunt deschise 10 centre de vaccinare Drive-Thru la: Arad, Oradea, Bucuresti , Buzau, Cluj-Napoca, Deva, Iasi, Sibiu, Suceava si Timisoara.Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva COVID-19 a mai transmis sambata ca, in intervalul 7-8 mai, au fost vaccinati pe teritoriul Romaniei 110.633 de oameni. Este record absolut de la debutul campaniei de vaccinare. Precedentul record s-a inregistrat in urma cu cateva zile cand se imunizare putin peste 100.000 de oameni. Sambata, 8 mai, a fost prima zi in care cetatenii Romaniei s-au putut prezenta la centrele de vaccinare fara programare.La nivel national, 50.941 de cetateni au primit prima doza, iar 59.692 au fost inregistrati la rapel. Majoritatea covarsitoare au ales serul de la Pfizer/ BioNTech. 2.311.487 sunt vaccinati complet anti-COVID pana sambata, 8 mai.