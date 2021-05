Capusele, tantarii si sobolanii din Bucuresti, "salvati" de insolventa firmei de deratizare, subordonata Primariei Capitalei

Cati bani costa deratizarea si dezinsectia in 2021

Deratizarea, facuta de o companie ce urmeaza a fi desfiintata

Infectionisti: E obligatorie deratizarea

Lucrurile se vor schimba intr-o saptamana , dau asigurari oficiali din Primaria Bucuresti , conform carora "blocajul a plecat de la faptul ca institutia e in insolventa si a avut conturile blocate pana de curand", situatie ce se va solutiona in decursul acestei saptamani."Singurul lucru care s-a putut face de urgenta a fost sa fie platite salariile si sa fie facute interventii de urgenta insa nimic pe termen lung. Abia saptamana aceasta se vor debloca conturile si vom incepe sa facem plati. Daca nu ai bani nu ai cum sa faci contracte", au declarat oficiali din cadrul Primariei Bucuresti pentru Ziare.com, adaugand ca in doua saptamani vor demara si actiunile de deratizare si dezinsectie.Grupul PSD a cerut rezolvarea de urgenta a situatiei si o sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a avut loc azi, in cadrul careia a fost votat Programul Unitar de Actiune (PUA) 2021.In ceea ce priveste bugetul alocat de Municipalitate pentru combaterea capuselor, tantarilor si sobolanilor, oficialii spun ca suma prevazuta pentru 2021 se ridica la 37.843.000 , din care valoarea facturilor restante pe 2019 reprezinta 19.843.000 lei.Actiunea de deratizare, dezinfectie si dezinsectie la nivelul Capitalei cade in sarcina uneia dintre companiile municipale infiintate de fosta primarita Gabriela Firea , aflate in dizolvare - Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti (CMEIB). CMEIB va fi obligata sa presteze aceste servicii in baza contractului de delegare a acestui serviciu, incheiat in anul 2019."Odata cu intentia de a inchide aceste companii, companiile nu au mai vrut sa lucreze. Au datorii foarte mari, li s-a cerut un audit, nu au vrut sa il faca. Si in conditiile acestea, companiile nu au mai prelungit contractele desi era obligatia lor sa le prelungeasca oarecum pana la desfiintare. Singurul lucru complicat este ca va trebui sa dam niste bani acestei companii si nu avem siguranta ca acea companie ii va folosi pentru acest lucru", au completat sursele din Primaria Capitalei.De cealalta parte, medicii afirma ca este obligatoriu ca actiunea de deratizare sa inceapa cat mai repede posibil, pe fondul relaxarii masurilor."Ne putem astepta la cazuri de muscaturi de capusa, mai multe sau mai putine, in functie de populatia de capuse. Capusele au nevoie de animale pentru a se inmulti, iar animalele care umbla prin parcuri sunt animale domestice. Chiar daca sunt capuse, nu e obligatoriu sa fie automat infectate. Daca anul trecut numarul de pacienti cu muscaturi de capuse a fost mai mic din cauza restrictiilor, anul acesta ramane de vazut ce se va intampla", a explicat profesorul Emanoil Ceausu, infectionist la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Capitala.