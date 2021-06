In era post-covid, zero waste living devine mai mult decat "nice to have" - ghid catre o viata sustenabila

Cel mai masiv "trend" in lumea post-pandemica il reprezinta, pe langa siguranta, traiul sustenabil, in care starea de bine este generata de o mai buna relatie cu mediul inconjurator - sa consumi mai bine inseamna sa traiesti mai constient.Inainte de a porni intr-o calatorie sustenabila, trebuie sa ne cunoastem de ce-ul - ce ne propulseaza inspre a ne indrepta catre o viata sustenabila? Vrem sa economisim bani, spatiu in dulapuri sau sa contribuim la o schimbare in lume?Suntem interesati de reciclare hartie , reutilizare si reducerea consumului din cauza schimbarilor climatice? Motivele interioare pentru care vrem sa facem tranzitia catre o viata zero waste sunt doza de motivatie care ne va insoti de acum incolo - in spatele unei alegeri sta mereu un de ce asumat, pe care sa il avem constant in minte.Zero waste living este un concept aproape inefabil - ajungem sa traim zero waste doar dupa ani de zile de exercitiu si experimentat, pentru ca suntem fiinte umane cu nevoi si dorinte diferite. Este o greseala sa pornesti la drum inlaturand toate masele plastice din viata ta - schimbarile drastice nu sunt schimbari sustenabile.De aceea este importanta prioritizarea: pot renunta la cafeaua to-go din oras, insa pot renunta la sticla de sampon sau masa take-away lunara? Dupa analizarea obiceiurilor noastre de consum, urmeaza prioritizarea si inlaturarea celor mai toxice dintre ele - pentru noi si pentru ceilalti.Sacosele, lamele de ras, sticlele, pungile pentru fructe si legume, paharele de cafea - toate cele anterior enumarate sunt greu de inlaturat din vietile noastre, insa nu ne cere nimeni sa le eliminam: trebuie doar sa le inlocuim.Din fericire, traim in era modernizarii continue, asa ca apar alternative zero waste pe toate palierele noastre: sacosele, sticlele, paharele - toate aceste plastice pot fi inlocuite cu variante sustenabile, din panza, otel inoxidabil, sticla si altele.Intr-un stil de viata zero waste exista foarte putin gunoi in adevaratul sens al cuvantului: chiar daca pare usor deductibil, toate obiectele pe care nu le mai folosim isi pot gasi proprietarul potrivit.Vanzarea sau donatul lucrurilor care nu ne mai sunt de folos face parte dintr-o viata sustenabila sanatoasa - sa dai mai departe inseamna sa contribui la cladirea unui ecosistem sanatos.In aceeasi masura, reciclarea, compostul si reutilizarea obiectelor sunt obiceiuri vitale pentru un trai zero waste. Jurnalistii de la Huffington Post vorbesc despre plastic pandemic, o pandemie a plasticului in ultimul an, datorita consumului exagerat.Reciclarea devine un obicei care ne intra, cu pasi marunti, in panoplia bunelor-practici pe care le facem uzual: lumea se schimba. Un proces odata anevoios si profund birocratic, reciclarea devine astazi digitalizata, transparenta si usor de pus in aplicare de toata lumea. Pe fondul unui consum de plastic in continua crestere, lipsa reciclarii nu isi are locul, indiferent daca vorbim despre hartie, anvelope, reciclare sticle sau plastic.Sa adopti un stil de viata zero waste nu se intampla peste noapte - este un proces continuu, al carui punct de start este cel mai dificil. Departe de a contura viata zero waste perfecta, ar trebui sa ne concentram asupra crearii vietii zero waste perfectibile, in care fiecare zi ne aduce mai multa bucurie printr-un consum mai redus, mai simplu, mai inteligent.