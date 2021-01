Raed Arafat: Se pot vaccina si persoanele care nu sunt in etapa a doua. Care este conditia sa poti beneficia de vaccin

A inceput etapa a doua de vaccinare

"Intentia de la Comitet este sa nu se piarda nici o doza. Ce inseamna acest lucru? Daca vezi ca s-au inscris atatia si au venit doar atatia, atunci la diferenta de doze identifici undeva unde sunt oameni de vaccinat si doresc sa se vaccineze si le folosesti. Chiar daca oamenii respectivi nu fac parte din grupa respectiva, nu s-au inscris inca. Asta s-a folosit si in alte tari. Oamenii care se inscriu trebuie sa fie responsabili. Daca te-ai inscris, atunci te duci. Daca nu vrei sa te duci, nu te inscrii", a declarat Arafat la Digi FM.La inceputul acestei luni, o initiativa similara, de a vaccina la liber cu dozele de vaccin ramase, a managerului de la Spitalul Gaesti, Laurentiu Belusica, a fost criticata de autoritati, iar Ministerul Sanatatii a trimis in control DSP-ul. Pana la urma, medicul a fost nevoit sa trimita oamenii acasa.Astazi incepe a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-COVID. Peste 5,5 milioane de romani se pot programa pentru imunizare. Vorbim de persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici si angajatii din mai multe domenii, considerate esentiale.De asemenea, Arafat a precizat ca Romania va primi seringi noi pentru a folosi dintr-un flacon sase doze de vaccin anti COVID produs de Pfizer/Biontech."Nu e chestie de modificare de prospect, este chestie de modificare a seringilor. Seringile au un asa zis spatiu mort, adica se pierde o parte din doza si atunci daca se foloseste alt timp de seringi, cu un spatiu mort mult mai mic, se pot folosi 6 doze in loc de 5 doze. A sasea doza se pierdea in spatiul mort al seringii, adica ramanea o parte din lichid in seringa. Daca vom aplica noile seringi, si Romania va avea noile seringi, atunci se va putea folosi si a sasea doza, care altfel era pierduta", a mai spus Arafat, la DigiFM.