Inca 10 paturi ATI in Timisoara pentru cazurile de CODIV-19. Cine a suportat investitia in noua sectie proaspat inaugurata

Cele 10 paturi de terapie intensiva din cadrul modului ATI sunt complet echipate, asigurand suportul vital pentru monitorizarea si tratamentul persoanelor internate cu forme severe/critice."Echipa medicala este formata din medici , asistenti, infirmieri si brancardieri angajati pe perioada determinata si nedeterminata de catre Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara, precum si personal medical detasat de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu", Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara, Spitalul Clinic Cai Ferate Timisoara si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara", anunta Spitalul Militar din Timisoara. Modulul ATI este format din containere modulare cu 10 paturi electrice si cu aparatura medicala de specialitate (aparate de ventilatie mecanica, injectomate, infuzomate, monitoare functii vitale, statie de andocare a injectomatelor cu sistem de centralizare a alarmelor).Intreaga investitie pentru constructia modulului ATI, a consolelor de gaze medicinale, racordarea acestora la stocatorul de oxigen si la compresorul de aer medicinal precum si realizarea instalatiei electrice a fost suportata din bugetul Ministerului Apararii Nationale."Astfel, prin deschiderea modulului ATI venim in sprijinul populatiei locale intr-un moment in care nevoia de paturi de terapie intensiva la nivel local este foarte mare ca urmare a cresterii ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Avem credinta ca echipa medicala va salva multi pacienti ajunsi in compartimentul ATI din cadrul Sistemului medical modular de izolare si tratament Timisoara ", mai arata sursa citata.