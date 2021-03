Peste 50.000 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 8.091 cu serul AstraZeneca

In total, au fost administrate 2,4 milioane de doze, arata ultimele statistici furnizate de autoritatile romane.Dintre acestea, peste 2 milioane de doze au fost administrate din partea companiei Pfizer, in timp ce aproape 180.000 de doze au fost utilizate de la compania Moderna.De la AstraZeneca, au fost folosite 272.767 de doze.In ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 50.000 de persoane. In acelasi timp, numarul de reactii adverse este de aproape 8.500.