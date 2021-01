Inca 17.800 de persoane vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Numarul total al imunizarilor depaseste 76.000

Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, de catre Institutul National de Sanatate Publica situatia din ziua de 7 ianuarie 2021, este urmatoarea:1. Numar de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (in ultimele 24de ore, prima administrare) - 17.8462. Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech(incepand cu data de 27 decembrie 2020, prima administrare) - 76.400.3. Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (in ultimele 24 de ore): 62 reactii comune si minore, dintre care 27 reactii de tip local si 35 reactii generale.4. Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (incepand din 27decembrie 2020): 264 reactii comune si minore, dintre care:- 119 reactii locale cu durere la locul injectarii;- 145 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie);Alte 5 reactii sunt in curs de investigare.