Inca trei localitati din judetul Constanta vor intra in carantina de miercuri

Potrivit sursei citate, in cadrul sedintei la distanta, convocata de prefectul Silviu Cosa, s-a votat trecerea in carantina epidemiologica zonala, incepand de miercuri, 2 decembrie, ora 20:00, pentru Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) Tuzla, Rasova si Aliman pentru o perioada de 14 zile, cu posibilitate de prelungire.Luni, rata de incidenta in Tuzla este de 7,51, cu 55 de cazuri confirmate, la o populatie de 7.328 de locuitori ; la Rasova, incidenta de 6,14, cu 23 de cazuri confirmate, la un total de 3.746 de locuitori; iar pentru comuna Aliman, rata de incidenta ajunsese la 6,09, cu 17 cazuri confirmate, la populatia de 2.792 de locuitori, informeaza prefectura.Citeste si: Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Constanta ramane in frunte, judetul Ilfov devanseaza Sibiul