Incendiu violent izbucnit la un centru de colectare a deseurilor din Bucuresti. In cladire sunt depozitate mai multe butelii

Incendiul este localizat, nu mai sunt posibilitati de propagare, a anuntat ISU Bucuresti Este necesara suplimentarea dispozitivului cu autospeciale-cisterna de mare capacitate pentru ca sursele de alimentare cu apa sunt limitateCladirea afectata de flacari se afla pe strada Barsanesti. In interior sunt depozitate mai multe butelii.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, emis in jurul orei 14.15, ard containere cu deseuri, iar focul s-a extins la alt corp de cladire, pe o suprafata de 500 metri patrati.La fata locului au actioneaza 13 autospeciale de stingere, doua autoscari si un echipaj SMURD.Nu sunt persoane ranite.In interior se gasesc butelii si alte recipiente sub presiune, motiv pentru care se actioneaza cu prudenta din exterior.