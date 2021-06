Incendiul din Prahova a fost provocat de un sinucigas. Drama traversata de barbatul care isi anuntase familia ca vrea sa se omoare

Este o ipoteza care pare ca se contureaza din ce in ce mai mult dupa ce autoritatile au avansat cu ancheta si au audiat martori si angajati ai societatii care administreaza incineratorul.Barbatul banuit ca a provocat intentionat incendiul trecea printr-o drama familiala si in plus suferea de afectiuni medicale grave, spun colegii de serviciu.Potrivit reprezentantilor Parcului Industrial Brazi unde functioneaza incineratorul ECO BURN, S.C. a intrat pe poarta societatii in cursul noptii, la ora 2.10, explicand portarului ca vrea sa-si lase bicicleta pentru ca va pleca in cursa la Iasi impreuna cu un alt coleg de serviciu, sofer.Zece minute mai tarziu, portarul a auzit un zgomot puternic si apoi flacari si fum care veneau dinspre hala unde se afla incineratorul. La ora 02.30 deja pompierii erau solicitati sa intervina de urgenta la fata locului pentru ca din interiorul halei unde se aflau inclusiv butelii, s-au auzit mai multe explozii.Flacarile uriase si norul gros de fum au determinat autoritatile judetene sa emita un mesaj RO-ALERT in cursul noptii, prin care localnicii din Brazi erau sfatuiti sa nu iasa afara si sa nu deschida geamurile, din cauza pericolului de poluare Barbatul banuit ca ar fi provocat explozia trecea printr-o drama familiala, sustin apropiatii. Sotia sa plecase de acasa impreuna cu copilul si se pare ca intentiona sa puna capat relatiei. Tanarul ar fi sunat-o pe femeie in urma cu cateva zile si a amenintat ca, daca nu se intoarce acasa sau daca nu-i aduce copilul, isi va pune capat zilelor. Colegii individului confirma faptul ca acesta a mai avut in trecut cel putin o tentativa de suicid, pe fondul unor grave probleme de sanatate.Reprezentantii Parcului Industrial Brazi spun ca omul nu a intrat in hala pe usa principala, aceasta fiind blocata cu mai multe lacate care au fost gasite intacte. Se pare ca sinucigasul a patruns in interior printr-o intrare improvizata sau pe geam. Cert este ca bicicleta cu care a ajuns in parcul indusitral a fost gasita rezemata de peretele cladirii incendiate.Intr-un comunicat remis presei, reprezentantii societatii sutin ca muncitorul a intrat ilegal in incinta halei, in afara orelor de program."La fata locului a lasat o bicicleta in scopul inducerii ideii de sinucidere fapt confirmat si din declaratiile tatalui sau care a precizat organelor abilitate ca a fost informat de S.C. ca se va sinucide", conform sursei citate.Deocamdata in interiorul halei cuprinsa de flacari nu se poate intra pentru ca pompierii si politistii sa faca cercetari la fata locului. In urma exploziei, plafonul cladirii s-a prabusit, iar focul inca nu a fost stins in totalitate.Repreazentantii firmei care administreaza incineratorul au precizat intr-un comunicat de presa ca incendiul a fost pus de o mana criminal."Precizam ca Eco Burn SRL se confrunta cu al treilea incendiu produs de maini criminale. Deasemenea mai precizam ca Ecoburn isi va relua activitatea in pofida acestor incidente rau voitoare aflandu-se in procedura de revizuire", se arata in comunicatul de presa.