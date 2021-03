VIDEO Flacari uriase au mistuit mai multe case din Bucuresti. Trei persoane au ajuns la spital

Trei persoane, la spital

Din cauza distantelor foarte mici existente intre constructii , flacarile s-au propagat foarte rapid, astfel ca suprafata afectata de incendiu a fost de aproximativ trei sute de metri patrati."Avand in vedere manifestarea incendiului, la caz au fost directionate in mod progresiv 14 autospeciale de stingere, 3 echipaje SMURD, 1 autospeciala pentru descarcerare si 2 autoscari", a anuntat ISU Bucuresti Ilfov. Actiunile pentru stingere si protejare a vecinatatilor au fost desfasurate de pe doua strazi paralele."Numarul de resurse angrenate a fost determinat si de existenta unui numar limitat de resurse de alimentare cu apa", noteaza sursa citata.Trei persoane au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD si au fost transportate la spital, in stare de constienta, fara probleme deosebite.