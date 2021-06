Un craniu si mai multe oase umane descoperite in interiorul depozitului de deseuri de la Brazi. Cele trei ipoteze pe care merg anchetatorii

O echipa ce pompieri a reusit sa intre, joi dimineata, in ceea ce a mai ramas din hala care a ars mai bine de 24 de ore. Printre resturile carbonizate a fost descoperit un craniu si oasele care apartin cel mai probabil muncitorului banuit ca ar fi provocat intentionat explozia.Politia merge pe trei piste: sinucidere, razbunare sau accident, ultima varianta fiind cea mai putin probabila, potrivit unor surse apropaite de ancheta.Politistii care fac cercetarile la fata locului vor determina distanta corpului fata de sursa zero a incendiului. In functie de acest rezultat, se poate aprecia daca barbatul chiar a vrut sa se sinucida, asa cum se vehicula inca de miercuri, sau a incercat sa fuga dupa ce a provocat incendiul, dar a fost prins de suflul exploziei.Pana la acest moment politistii au deschis doua dosare penale, unul privind disparitia muncitorului, iar in cel de-al doilea dosar se fac cercetari pentru distrugere.Tanarul banuit ca ar fi fost prins in hala cuprinsa de flacari este muncitor manipulant al societatii EcoBurn din Brazi, cea care administreaza din 2011 incineratorul de deseuri periculoase. Se pare ca nu se afla in relatii cordiale cu reprezentantii firmei, acesta fiind si motivul pentru care se crede ca incendierea ar fi fost o razbunare. De altfel, politistii verifica acum daca incendiile anterioare care au avut loc in hala unde sunt depozitate gunoaile periculoase au fost provocate de aceeasi mana criminala.Muncitorul incriminat acum se pare ca suferea de probleme psihice si era in relatii tensionate inclusiv cu familia sa. Isi amenintase parintii si sotia ca isi va pune capat vietii, iar in trecut a mai avut cel putin o tentativa de suicid. Femeia cu care avea un copil il parasise de cateva saptamani.Brabatul are 34 de ani, este de fel din satul Stejari, comuna Brazi. Era angajat al societatii care administreaza incineratorul de ani buni, iar in trecut fusese administratorul depozitului de la Brazi, potrivit unor surse. Stia toate secretele depozitului si asa se explica faptul ca a reusit sa inte in hala fara sa deschida usa principala.A intrat pe poarta Parcului Industrial Brazi la ora 02.10, i-a explicat paznicului ca nu doreste altceva decat sa-si lase bicicleta pentru ca urma sa plece intr-o cursa in Moldova pentru a aduce un transport de gunoaie. Zece minute mai tarziu portarul a auzit un zgomot puternic si apoi a vazut flacarile violente care cuprinsesera hala. Bicileta muncitorului a fost gasita rezemata de peretele cladirii.Focul a ars violent mai bine de 15 ore, iar pompierii au ramas inclusiv peste noapte pentru a stinge si ultimele focare. S-a actionat doar de la exterior, dupa ce plafonul halei s-a prabusit in urma exploziei. Din cauza fumului negru, ISU Prahova a emis un mesaj RO-ALERT prin care localnicii au fost avertizati de pericolul poluarii.In cursul zilei de joi pompierii, politistii si inspectorii Garzii de Mediu Prahova vor intra in hala pentru a face cercetari specifice, privind polaurea si cauza incendiului.