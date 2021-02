Tragedie intr-o localitate din Dambovita. Un batran de 85 de ani a fost gasit carbonizat in propria casa

Cauza incendiului: o soba nesupravegheata

"Pompierii de la Detasamentul Gaesti au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din comuna Crangurile (satul Ratesti). La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta generalizat la acoperisul casei si intr-un dormitor al acesteia, existand riscul extinderii si la o gospodarie invecinata, la locuinta si anexe, care au fost protejate si salvate din calea flacarilor. Din nefericire, proprietarul, in varsta de 85 de ani, a fost gasit decedat (carbonizat) in interiorul locuintei", precizeaza ISU Dambovita. Conform sursei citate, in incendiu au ars : acoperisul si podul casei pe o suprafata de circa 80 mp, piese de mobilier, elemente de tamplarie, materiale textile si obiecte de uz casnic si gospodaresc.Din cercetarile efectuate la fata locului, se pare ca incendiul s-a produs de la o soba lasata nesupravegheata, din care a cazut jar direct pe podea, pe materiale combustibile (textile).