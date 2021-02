Incendiu puternic in Giurgiu: doua persoane au fost intoxicate cu fum si transportate la spital

Doua victime

"In aceasta dupa-amiaza ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina in localitatea Comana pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuinte. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Colibasi, pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu, cu o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, pompierii de la Punctul de Lucru Calugareni, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, si doua ambulante SAJ.Ajunsi la fata locului pompierii au constatat faptul ca incendiul se manifesta cu degajari mari de fum, iar cei mai multi dintre locatari se autoevacuasera. Incendiul se manifesta prin ardere mocnita, fara flacara, intr-un apartament de la etajul intai. Din cauza faptului ca pe scara erau degajari masive de fum, o batrana care locuieste la etajul al doilea a ramas in imobil, fiind evacuata, in siguranta, de pompieri", a declarat luni, presei, purtatoarea de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Barbatul in varsta de 78 de ani din apartamentul caruia a izbucnit incendiul si batrana de 77 de ani, evacuata de pompieri, au fost intoxicati cu fum, fiind preluati de echipajele SAJ sosite la fata locului.Batranul a fost transportat la un spital din capitala, iar femeia a refuzat transportul la spital.In urma cercetarilor efectuate la fata locului a reiesit faptul ca o soba pe gaz de butelie asezata de batran prea aproape de pat pentru a se incalzi a dus la producerea incendiului.