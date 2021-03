Un incendiu provocat intentionat a distrus o masina si o rulota si a afectat alte trei autoturisme, in Arges

Reprezentantii ISU Arges au anuntat ca, in noaptea de marti spre miercuri, pompierii din Pitesti au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit, in municipiul Pitesti, la o masina si o autorulota.La fata locului au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa si spuma."Initial, incendiul a plecat de la autorulota si s-a propagat la unul dintre autoturisme, ambele au ars in proportie de 80%", a anuntat ISU Arges.Ulterior, din cauza caldurii degajate, alte trei masini au fost afectate.Cauza stabilita a fost "folosirea intentionata a sursei de aprindere".