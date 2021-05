Cat de usor se aprinde polistirenul folosit pentru izolarea termica a blocurilor: "De ce credeti ca guvernul comunist n-a folosit aceasta metoda in constructii?"

Mai multe fotografii surprinse imediat dupa incendiul de la saormerie stau dovada in acest sens. Din imaginile postate pe pagina de Facebook a Fundatiei Eco Civica, se observa clar ca aproape intreg peretele exterior al bocului a fost afectat de flacari si fumul negru. Rerpezentantii fundatiei sustin ca anveloparea cladirilor cu polistiren poate aduce mai multe necazuri decat avanataje. Polistirenul se aprinde usor, iar intreg blocul poate fi cuprins de flacari intr-un timp foarte scurt, arata Eco Civica intr-um mesaj postat pe Facebook."De ce blocurile anvelopate vor lua foc mult mai usor?!Am postat, in urma cu ceva timp, de ce nu este bine sa anvelopam (izolam termic) blocurile cu polistiren.Acest material are mai multe dezavantaje majore:-este cancerigen;-expus temperaturilor exterioare din Romania se macina si se imprastie in atmosfera. Inspirat este extrem de periculos pentru sanatate;-se aprinde foarte usor si intregul bloc poate lua foc.-arde mocnit, iar fumul degajat este foarte periculos pentru sanatate;-pe masura ce polistirenul se macina, permite accesul a tot felul de rozatoare si insecte care gasesc conditii propice de viata in golul dintre tencuiala data peste polistiren si peretele cladirii;-creeaza efect de sera in locuinte ceea ce poate duce la aparitia mucegaiului si, indeosebi, la lipsa de ventilare/oxigenare a locuintelor cu repercursiuni grave, indeosebi asupra copiilor;-intreaga izolatie se poate prabusi la un moment dat din cauza tehnologiei proaste de fixare.Cu putin timp in urma a luat foc shaormeria de pe B-dul Dimitrie Cantemir din Capitala.A luat foc si polistirenul cu care era anvelopat blocul din vecinatate.Norocul a fost ca pompierii au intervenit rapid si au ars numai doua etaje ale blocului.Cu ceva timp in urma a ars un bloc din ansamblul construit de un edil.A ars cam de sus pana jos.De ce credeti ca guvernul comunist nu a folosit aceasta metoda in constructii?!Cunostea efectele negative si dezastrul ce se putea produce si a preferat tencuiala clasica, cea care rezista de zeci de ani, fara pericol pentru mediu si sanatatea populatiei.Asa ca nu va bucurati pentru faptul ca ati castigat o sera cu 2-3 grade in plus pentru ca pericolul care ne paste e foarte mare.Speram ca asa cum a interzis azbestul, UE sa interzica si utilizarea polistirenului pentru astfel de lucrari ", se arata in mesajul postat pe pagina de Facebook a fundatiei.