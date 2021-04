VIDEO Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Slatina. Peste 35 de persoane au fost evacuate, sase au suferit intoxicatii cu fum

Stirea initiala:

Incendiul a fost lichidat in jurul orei 12.30. Pompierii continua operatiunile de cautare pentru a se asigura ca nu exista persoane ratacite in fum.In sectia de Psihiatrie se afla 37 pacienti. Focul se manifesta la parterul si la etajul 1 al sectiei.Pana la acest moment, au fost evacuate 36 persoane, dintre care 6 persoane au fost intoxicate cu fum si sunt transportate la UPU. Se continua operatiunile de cautare.Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 21 aprilie, ca sistemul de Sanatate are nevoie de reforma si ca spitalele trebuie sa devina mai performante. Seful statului a facut aceste afirmatii in contextul in care un incendiu a izbucnit miercuri, la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean Slatina