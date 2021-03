Controale la sange in industria alimentara cu prilejul Sarbatorilor Pascale. Ce vor verifica autoritatile

Concret, controalele urmaresc verificarea respectarii conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toate pietele agroalimentare, abatoarele si centrele de sacrificare cu activitate temporara, unitatile de transare a carnii, unitati de procesare si depozitare a alimentelor de origine animal si nonanimala, precum si in unitatile de vanzare cu amanuntul."Fiecare DSVSA judeteana/Municipiul Bucuresti a stabilit un program de lucru pentru perioada 22 martie - 1 mai 2021 (premergatoare Sarbatorilor Pascale Catolice si Sarbatorilor Pascale Ortodoxe), in baza caruia medicii veterinari/ inspectorii de specialitate vor efectua controale si verificari asupra modului in care sunt respectate conditiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, in obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor", arata un comunicat comun al ANSVSA si ANPC."Astfel, in perioada 22.03.2020 - 01.05.2020 este asigurata permanenta activitatii prin programul prelungit la nivelul DSVSA si CSVSAO teritoriale (circumscriptii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor oficiale) inclusiv in zilele de sambata si duminica. La sediul acestora vor fi afisate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil si numarul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli in domeniul sigurantei alimentelor. Aceste informatii vor fi postate si pe site-ul fiecarei DSVSA judetene", noteaza comunicatul.