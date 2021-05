Incepe Evaluarea Nationala pentru elevii de clasa a VI-a. Prima proba: Limba si comunicare

"Prima proba scrisa (limba si comunicare) se adreseaza elevilor din clasele a VI-a (EN VI) si incepe miercuri, 12 mai. Urmatoarea proba (matematica si stiintele naturii) are loc joi, 13 mai. Cele doua teste vizeaza evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi inscrisi in clasa a VI-a la inceputul anului scolar", a transmis Ministerul Educatiei.Ministrul Sorin Cimpeanu a precizat ca in fiecare judet, dar si in municipiul Bucuresti , comisiile de examen au stabilit un interval orar unic pentru desfasurarea testelor, pentru toate unitatile de invatamant. In majoritatea judetelor examenele incep la orele 10.00 sau 11.00."Toate probele se sustin cu prezenta fizica, indiferent de scenariile in care se afla unitatile de invatamant. Salile in care se sustin aceste evaluari sunt, de regula, cele in care elevii isi desfasoara activitatea in mod obisnuit. Acestea sunt adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de testul planificat, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi", a precizat Ministerul Educatiei.Durata alocata rezolvarii acestora este de 60 de minute. Testele sunt evaluate in cadrul unitatii de invatamant, de catre cadrele didactice din respectiva unitate, in termen de cel mult 7 zile de la data sustinerii ultimului test.Rezultatele individuale obtinute la aceste evaluari nu se afiseaza/nu se comunica public si nu se inregistreaza in catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unitatii de invatamant prin elaborarea planurilor individualizate de invatare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.