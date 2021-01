Incepe a doua etapa de vaccinare din campania nationala. Presedintele Klaus Iohannis, asteptat sa se vaccineze vineri

Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa se vaccineze public, in cursul acestei zile.Din categoria celor cu grad ridicat de risc fac parte adultii cu varsta peste 65 de ani, precum si persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta, in functie de indicatiile vaccinurilor utilizate.Conform Comitetului national pentru coordonarea activitatilor privind vaccinarea anti-COVID, in conformitate cu dovezile stiintifice actuale, in categoria "boli cronice" se incadreaza oricare dintre urmatoarele afectiuni:* diabet zaharat* obezitate* alte boli metabolice, inclusiv congenitale* afectiuni cardiovasculare* afectiuni renale* afectiuni oncologice* afectiuni pulmonare* afectiuni neurologice, inclusiv sindromul Down* afectiuni hepatice moderate/severe* afectiuni autoimune* imunodepresii severe: pacienti transplantati, cu consult medical prealabil, pacienti care urmeaza terapii biologice sau terapie de lunga durata cu corticosteroizi, pacienti infectati cu HIV/SIDA.Tot in aceasta etapa vor fi imunizati lucratorii care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale:* personal cheie pentru functionarea institutiilor statului (Administratia Prezidentiala, Parlament, Guvern, ministere si institutii subordonate acestora);* personalul din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;* personalul din sectorul economic vital: procesare, distributie si comercializare a alimentelor de baza (panificatie, lactate, carne, fructe si legume); uzine de apa, epurare, transport si distributie apa; centrale electrice, productie, transport si distributie curent electric; unitati de productie, transport si distributie gaze; unitati de productie, transport si distributie combustibili lichizi si solizi; unitati de productie, transport si distributie medicamente si materiale sanitare; transport de persoane si marfuri; noduri feroviare, aeroporturi civile si militare, porturi esentiale; comunicatii (Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Radio si Televiziune nationale); personalul din unitatile de invatamant si crese; personalul postal si din servicii de curierat; personalul cultelor religioase; personalul din mass-media care desfasoara activitati cu risc crescut de expunere la infectia cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje in unitati medicale); personalul din domeniul salubritatii si deseurilor."Vaccinarea in masa reprezinta singura solutie pentru a ne intoarce, cat mai rapid, la normalitate si a ne relua in siguranta toate activitatile care ne-au lipsit enorm in ultimul an. De succesul campaniei de vaccinare depind in egala masura relansarea economiei si evitarea unor crize profunde, ale caror efecte pot lasa urme adanci in societate, educatie si economie", a declarat presedintele Klaus Iohannis, marti, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni.El a anuntat ca, vineri, se va vaccina anti-COVID-19."Nu am dorit nici eu, nici premierul, ca sa zic asa, in ghilimele, sa ne bagam in fata. Ar fi fost, probabil, mesajul gresit, dar vineri, in 15 ianuarie, incepe a doua etapa de vaccinare in care este prevazuta vaccinarea, de exemplu, a personalului de invatamant, a persoanelor de peste 65 de ani si a persoanelor cu comorbiditati, cu boli cronice, dar si a personalului numit esential, de exemplu Administratia Prezidentiala, Guvernul si asa mai departe. Si pentru a marca debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua, eu ma voi vaccina public vineri", preciza Klaus Iohannis.